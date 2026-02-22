Multitudinario adiós en Gijón al funcionario de prisiones Ángel Nistal, fallecido tras ser arrollado en la avenida Constitución: "Era leal y trabajador"

La capilla del tanatorio de Cabueñes se llenó esta tarde por la celebración de la palabra para despedir a Ángel N. T., el funcionario de prisiones que falleció este viernes tras ser arrollado cuando caminaba por la avenida Constitución. Teresa, su mujer, así como sus hijos, Eloy y Virginia, estuvieron arropados por numerosos familiares y decenas de amigos y compañeros de trabajo de una de las dos víctimas del fatal accidente.

Ángel Nistal, natural de La Aldea del Puente (León), tenía 65 años y había desarrollado gran parte de su carrera laboral en Asturias. Hasta el Principado se desplazó hace 25 años junto a su compañera de vida, Teresa, para trabajar en la antigua cárcel de Oviedo. Después, Nistal pasó a integrar el cuerpo especial de funcionarios en Villabona, donde desarrollaba las tareas de coordinador de servicio.

Durante su extensa carrera hizo muchos amigos. "Era leal y trabajador. Siempre sabíamos que podíamos contar con él y era una suerte tenerle tan cerca. Le queríamos mucho", señalaron algunos de sus compañeros, muy conmocionados por el fallecimiento de "una bella persona y un gran profesional".

Durante el acto religioso, la familia agradeció el cariño que han recibido mediante unas palabras leídas por el religioso que ofició la celebración de la palabra. En distintas ocasiones, Teresa fue consolada y apoyada por sus hijos, Eloy y Virginia. Los tres se encontraban en la primera bancada junto a otros familiares. Detrás había una multitud de allegados, muchos de ellos de pie al estar todas las bancadas llenas.

Tras la celebración de la palabra, sus restos mortales fueron incinerados en el tanatorio de Cabueñes. Será este lunes cuando se oficie el funeral por su eterno descanso en la iglesia parroquial de la Visitación, en La Aldea del Puente, a las 16.00 horas. Tal y como destacaron sus familiares y amigos, Ángel Nistal siempre se sentía "muy orgulloso" de su localidad natal, a la que le encantaba regresar en sus vacaciones.

Familiares y amigos echarán de menos y mantendrán presente en su memoria a Ángel Nistal, el funcionario de prisiones que murió a última hora de la tarde del viernes cuando se encontraba caminando por la avenida Constitución, poco después de llegar a Gijón tras completar su jornada laboral. Alrededor de las 21.45 horas, el gruista David P.R. sufrió un desmayo por un problema cardiaco. Fue en esos instantes cuando, ya inconsciente, perdió el control de su vehículo e invadió la acera, con tan mala suerte que se llevó por delante a Ángel Nistal.