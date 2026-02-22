El parque Isabel la Católica de Gijón encara una batería de mejoras y tendrá un plan contra temporales

El parque Isabel la Católica será objeto a lo largo de este año de una batería de mejoras que podrían considerarse como una suerte de reactivación del plan iniciado en 2023, con el dragado y recuperación de los estanques como principal actuación. Para este año, entre las actuaciones ya aprobadas se encuentra la recuperación del templete, que acaba de ser incluido en la lista roja de elementos en riesgo de desaparición por su deterioro que realiza la asociación Hispania Nostra. Se contempla también un plan específico para conservar el arbolado del entorno, con varios ejemplares de gran valor, y que implicará tala de algunos elementos con riesgo de caída y concretar un protocolo de emergencias para poder actuar ante episodios de temporales, lo que implicará poder cerrar con más agilidad el parque o zonas del mismo cuando se aprecien riesgos. Se retirarán también los cercados eléctricos que se habían colocado en 2014 para frenar a las nutrias y se actuará a final de año sobre el canal del Molín.

Respecto al templete, una fuente ornamental comprada en 1889 y con protección integral en el catálogo, el operativo para su recuperación está ya en marcha y correrá a cargo de la concejalía de Medio Ambiente. Se revisará la última intervención sobre el elemento, impulsada por la EMA en 2003, y se tramitará después una licitación específica.

Para el arbolado del parque hay una partida de 60.000 euros que busca impulsar un nuevo plan de seguridad. Ya se había anunciado desde Medio Ambiente que se estaban realizando evaluaciones técnicas de todos los ejemplares y, de acuerdo a ellas, este año se ejecutarán talas en árboles que presenten un "riesgo estructural" y que puedan venirse abajo. También se realizarán anclajes y estabilizaciones, junto a otras medidas preventivas, que se sumarán a la elaboración de un protocolo de emergencia para temporales. El objetivo, explican desde Medio Ambiente, es lograr una "actuación rápida" ante episodios de viento, incluyendo el cierre puntual de áreas si fuese necesario.

En estas últimas semanas de borrascas consecutivas esta medida de cierre temporal ya se ha aplicado. El arbolado será también protagonista en julio con la celebración, entre los días 3 y 5, del European Tree Climbing Championship (ETCC), un campeonato europeo de trepa de arboristas, que implicará que el parque gijonés ocupe un foco internacional poco habitual.

La pajarera, por su lado, ya es sabido que funcionará como centro de atención de aves heridas –previo paso al centro de Sobrescobio–, y este año se invertirán en ella 40.000 euros para ponerla a punto. Detallan desde Medio Ambiente que se reducirá y reorganizará el gallinero, se creará una zona de alimentación y se renovarán elementos de madera. También habrá mejoras en los accesos, para que no haya charcos, y se pondrán paneles informativos.

La inversión más costosa será para la anunciada mejora del canal del Molín (1,2 millones de euros), prevista para finales de año. En paralelo, se sigue trabajando en el plan de restauración de esculturas, que depende de Cultura, y que se plantea el propósito general de recuperar tres piezas más este año. Cada uno requiere de una intervención específica y, en general, compleja. Además, se retirará el citado pastor eléctrico, que ya no se considera efectivo, y se recuperarán las padreras deterioradas antes de primavera. Se mejorarán también los parterres de la avenida del Molinón y el entorno del parque infantil de tráfico, entre otras medidas.