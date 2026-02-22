Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado pide a Interior disolver la organización neonazi Núcleo Nacional tras su concentración en Gijón por el Héroes del Simancas

"Atenta contra la dignidad de las víctimas", ha afirmado Begoña Collado

VÍDEO: Concentración en defensa del monumento a los héroes de Simancas en Gijón, convocada por Núcleo Nacional

P.P. / O.L. / Á.G.

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

La directora general de Memoria Democrática del Principado, Begoña Collado, se mostró este domingo partidaria de que el Gobierno central adopte medidas contra formaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional. Esta agrupación fue la que ayer se autoasignó la convocatoria en defensa del monumento Héroes del Simancas, en el colegio La Inmaculada. El grupúsculo acudió un poco más tarde a una concentración a la que otros ciudadanos, ajenos al grupo ultra, habían acudido para pedir conservar el monumento en el marco de la polémica que hay desatada por el intento del Principado de retirar la escultura. Núcleo Nacional hizo saludos fascistas y entonó varias veces el "Arriba España". El grupo reivindicó la convocatoria, algo que motivó que muchos de los presentes inicialmente se fuera.

“El Ministerio del Interior debe actuar para disolver esta organización”, afirmó Collado, al considerar que tanto sus acciones como sus discursos atentan contra “la dignidad de las víctimas y la convivencia democrática”. Collado recordó hoy que el grupo se encuentra bajo vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad por sus “discursos de odio” y por “promover acciones violentas”. Para la dirigente asturiana que Núcleo Nacional sea ahora un partido político exige una respuesta “dentro del marco legal”. “Entendemos, como se lleva pidiendo ya desde hace un tiempo, que el Ministerio del Interior debe valorar las actuaciones que procedan para disolver esta organización recientemente convertida en partido político”, reiteró.

La directora general dijo que la concentración de ayer en Gijón es un desafío al ordenamiento jurídico vigente y sostuvo que se trata de “un acto claramente contrario a la Ley de Memoria Democrática, una ley que nace del poder de la ciudadanía en democracia”. En ese sentido, denunció que el colectivo rinde homenaje “a quienes dieron un golpe de Estado contra la democracia, a quienes persiguieron las libertades y a quienes asesinaron y torturaron a miles de personas”.

El Principado insiste en retirar Heroes del Simancas

Desde la Consejería de Ordenación del Territorio y la Dirección General de Memoria Democrática se insiste, además, en que la pervivencia de vestigios que glorifican el franquismo puede facilitar que estos grupos encuentren puntos de referencia, por lo que se considera necesario seguir avanzando en la retirada de la escultura de Simancas. El objetivo, subrayan, es doble: cumplir la normativa vigente y dificultar la celebración de actos contrarios a los valores democráticos. Collado reafirmó la intención de su departamento de continuar con los procedimientos ya abiertos para la supresión de símbolos franquistas. “Monumentos con el significado de Simancas no pueden estar en nuestras calles para que actos como el de ayer no tengan lugar y sigan propagando discursos fascistas”, señaló.

El Principado pide a Interior disolver la organización neonazi Núcleo Nacional tras su concentración en Gijón por el Héroes del Simancas

