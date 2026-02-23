El CISE de Gijón impulsará un programa para madres de niños con discapacidad o problemas de salud mental

El edil de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, visitó esta mañana las instalaciones con las que cuenta el Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo (CISE) en la calle Carlos Marx. Allí le recibió la presidenta de la entidad, Pura Gil.

En estas instalaciones, el CISE atienda a una media anual de 250 familias a través de sus programas de apoyo.

Tras su visita, el concejal agradeció la labor que realizan en CISE y destacó que han acordado organizar unas jornadas de información y sensibilización para madres en situación de vulnerabilidad con niños a su cargo.

Además, Pendás indicó que desde CISE buscan "sacar adelante" un nuevo programa para madres de edad avanzada con hijos con discapacidad o problemas de salud mental.