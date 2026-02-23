Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CISE de Gijón impulsará un programa para madres de niños con discapacidad o problemas de salud mental

El centro recibe la visita del edil Guzmán Pendás en sus instalaciones de la calle Carlos Marx

La visita de Guzmán Pendás al CISE.

La visita de Guzmán Pendás al CISE.

Nico Martínez

El edil de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, visitó esta mañana las instalaciones con las que cuenta el Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo (CISE) en la calle Carlos Marx. Allí le recibió la presidenta de la entidad, Pura Gil.

En estas instalaciones, el CISE atienda a una media anual de 250 familias a través de sus programas de apoyo.

Tras su visita, el concejal agradeció la labor que realizan en CISE y destacó que han acordado organizar unas jornadas de información y sensibilización para madres en situación de vulnerabilidad con niños a su cargo.

Además, Pendás indicó que desde CISE buscan "sacar adelante" un nuevo programa para madres de edad avanzada con hijos con discapacidad o problemas de salud mental.

