Derriban un edificio de los Del Busto en el centro de Gijón

Las máquinas trabajan estos días en el derribo de un inmueble que data de la posguerra y que se ubicaba en la calle Mieres número 4, cerca de la plaza de Europa. El edificio había sido diseñado por los Del Busto –Manuel y Juan Manuel, padre e hijo– y desde hacía tiempo se sabía que para el inmueble se proyectaba una promoción de viviendas en un edificio de nueva construcción y de mayor altura. Las labores de demolición comenzaron estos últimos días.

Explica el historiador Héctor Blanco que el inmueble data de la posguerra y se enmarca en "el historicismo propio de la autarquía franquista". Añade que fue un edificio ya de "construcción moderna", con estructura de hormigón armado, y que en el marco de la obra de Manuel del Busto y el legado de su hijo podría considerarse una construcción menos, pero igualmente "representativa de la imagen" que tuvo esta parte de la ciudad y que a su juicio "se va borrando sistemáticamente".

Se trataba de un derribo conocido, porque en la fachada la promotora del nuevo inmueble ya había colocado hacía tiempo una lona donde figuraba una reproducción de la que será la nueva fachada, de estilo por completo actual y con varias plantas más, pero desde entidades como "Apadrina un edificio", una asociación local que vela por el patrimonio arquitectónico gijonés, se lamentan igualmente de lo que ellos consideran "una pérdida".