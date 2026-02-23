Divertia le pone el escenario a Gijón Life pero le quita el patrocinio: el nuevo modelo de gestión de conciertos

Algo más de 350.000 euros (IVA incluido) alcanzan los dos contratos desde los que que Divertia asume de manera directa la instalación del escenario que dará soporte a los conciertos de este verano en el parque de Hermanos Castro Conciertos, unos, impulsados por la propia Divertia y, otros, de iniciativa privada donde la empresa municipal cobrará el uso escenario al promotor, o en el caso de Gijón Life, se lo cederá en sustitución del patrocinio de ejercicios anteriores, que rondaba los 250.000 euros.

"Asumir la producción nos permite contar con una mayor oferta, desestacionalizarla al arrancar ya los conciertos en junio y retomar la labor de Divertia como productora de conciertos, algo que se había abandonado en los últimos años", explicó Oliver Suárez, presidente de Divertia, que llevó los pliegos de ambos contratos al consejo de administración. Salieron aprobados por mayoría con la abstención de PSOE y Vox y el no de IU. El resto de los consejeros votaron a favor.

Bajo la marca "Los conciertos del parque", Divertia traerá a Gijón a Orozco, Alejandro Sanz y Lola Índigo el 6, 12 y 19 de junio, respectivamente,El escenario dará servicio luego a los conciertos de julio de Gijón Life con "La oreja de Van Gogh", Dani Martín y el Way Festival donde, explicó Suárez "sustituimos las aportaciones económicas que se venían haciendo años anteriores a los promotores por la cesión de la producción e instalación". Y luego, en una tercera fase llegarán el Love 90 y Love Reggaeton, el 31 de julio y el 1 de agosto, donde al no ser Divertia entidad colaboradora se les cobrará por el uso de las instalaciones lo que supone un retorno económico para las arcas de la empresa municipal. Aún no se ha determinado cuales son los ingresos que tendrá Divertia por esa vía.

Oliver Suárez, presidente de Divertia. / LNE

Esos son los ocho conciertos confirmados y aunque,en principio, no hay previsión de que el escenario vaya a tener más usos, desde Divertia no se cierran las puertas a asumir algún otro evento si surge la oportunidad y teniendo en cuenta que el escenario estaría montado todo junio y julio. En agosto solo se fija su uso el día 1 para que el resto del mes quede liberado el espacio por la Feria Internacional de Muestras. Además, cuando no haya conciertos, el espacio restringido se reducirá al mínimo para mantener el máximo espacio posible de aparcamiento.

Cuatro mil euros de beneficios

Suárez defendió esta nueva fórmula de trabajo frente a las críticas de IU y Podemos, a los que acusó de "falta de rigor" porque, dijo, "no se trata de incrementar las colaboraciones de Divertia con promotores privados, sino de sustituir las económicas por producción, lo cual nos permite ampliar y optimizar la oferta que, junto con los conciertos gratuitos de la Semana Grande en agosto, nos da una foto de junio, julio y agosto con las figuras más relevantes del panorama musical en nuestra ciudad. Esto no sería posible sin este tipo de colaboraciones".

Al consejo de administración fue también la formulación de las cuentas de 2025 con un beneficio de 4.248 euros. Suárez vinculó la minoración de los ingresos al mes y medio que estuvo cerrado el teatro Jovellanos por obras. y destacó el crecimiento de la aportación municipal en un 2,7%. Los gastos alcanzaron el año pasado los 9,4 millones de euros.