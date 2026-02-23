Feten despega sin retraso en Gijón a ritmo de música de cámara y muchas carcajadas

"¡Siéntense! ¡Pongan las posaderas en sus asientos!", ordenaba ayer por la tarde un divertido acomodador al público del teatro Jovellanos. Una indicación que se cumplió religiosamente durante toda la función, pero que se vulneró por completo al final, con todo el coliseo puesto en pie, tanto niños como mayores, que se unieron en un atronador aplauso colectivo y una tremenda ovación. Así recibió Gijón a la compañía "Orthemis Orchestra", que con su propuesta escénica "Bon Voyage" fue la encargada de la puesta de largo de la 35.ª Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias de Gijón (Feten).

Vista general del público aplaudiendo a los actores. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Los catalanes consiguieron con su obra, basada íntegramente en el lenguaje melódico, es decir, solo con sus instrumentos musicales, mantener enganchado al público de principio a fin de la sesión con la interpretación de un sinfín de clásicos que aliñaron sus graciosos "sketches". Y no solo atentos estuvieron los asistentes, sino participativos, ya que hubo momentos álgidos con interacción con los artistas en ciertos pasajes de la obra en la que prima por encima de todo el humor.

Las inmediaciones del Paseo de Begoña poco antes de las 18.00 horas, momento señalado en todos los relojes para la inauguración, eran un hervidero de gente haciendo cola para entrar en el Jovellanos y ocupar una de las butacas, de las que, por cierto, las únicas libres quedaron así paor la no comparecencia de los dueños de las entradas. La búsqueda de asiento, con acomodadores habituales y el simpático vestido de verde y actor de la feria, fue ardua, como es habitual.

Una vez efectuado el juramento de Feten con todo el mundo con la mano en el corazón y con el telón arriba del todo, fue el momento de abrocharse los cinturones y despegar. Literalmente, al menos para el público, porque para los protagonistas de la función, que transcurre en una terminal aérea con una cola de embarque, en este caso con destino Gijón, no pudo ser y se quedaron en tierra con su vuelo retrasado, según indicaban las pantallas.. Con esa premisa, la de un grupo variopinto que se queda en tierra donde no faltan los típicos arquetipos de la pija, la rockera, el gótico, los guapos –con romance onírico incluido– o el friki, entre otros, arranca la obra, protagonizada prácticamente en su totalidad por los instrumentos de cuerda como son los violines (7), contrabajos (2) y el bajo.

Propuesta "exquisita"

La propuesta, como prometió la directora artística de la feria, Idoia Ruiz de Lara, es una "muy exquisita" y con unos integrantes "virtuosos". La promesa no faltó a la verdad, ya que los artistas aúnan a la perfección las disciplinas de las artes escénicas – hacen gala de un teatro gestual reseñable en sus expresiones– junto a la interpretación musical y realizarlo a la vez no es cuestión baladí.

Destaca, como se comentó al inicio de estas líneas, el humor, un ingrediente que cautivó desde los primeros compases el paladar de los gijoneses a través del gag de la persecución a cámara lenta, las interpretaciones de piezas de músicas del mundo con las limitaciones propias de la cuerda y la madera u otros que no es recomendable desvelar, sino ver in situ.

Noticias relacionadas

Hoy, lunes, más y mejor en Feten, que viste la ciudad de teatro con once propuestas; la de Cris Clown, con "secret location", como dicen los raveros, con lugar y hora sorpresa. Los interesados, sin duda, la descubrirán.