“Gijón a Calladas” reúne a 56 establecimientos para reivindicar la tradición local de los callos

Las jornadas gastronómicas, del 20 de febrero al 8 de marzo, ponen en valor un plato histórico de la ciudad y buscan dinamizar la hostelería en temporada baja

José Ramón Fiaño, Cristian Fernández, Carlos Prieto, Oliver Suárez, Vicente Fernández, Jesús Martínez Salvador y Toño Migoya, durante la presenración de Gijón a Calladas. / Ángel González

Demi Taneva

Un total de 56 establecimientos de Gijón participan en la segunda edición de “Gijón a Calladas”, unas jornadas gastronómicas que buscan poner en valor la tradición local en torno a este plato y, al mismo tiempo, dinamizar la hostelería tras el Antroxu.

La iniciativa fue presentada en el Espacio de la Rambla con la presencia del concejal y presidente de Divertia, Oliver Suárez, y del director de Nortegráfico, Vicente Fernández, impulsores del evento junto a patrocinadores y colaboradores. “Lo que tratamos de apoyar desde el equipo de gobierno es dinamizar este sector tan importante para nosotros, para la ciudad y para la región, como es la hostelería, en estos meses que son tan difíciles”, señaló Suárez, que animó a gijoneses y visitantes a “disfrutar de este manjar”.

Fernández incidió en el carácter cultural de la propuesta. “Llevamos años construyendo y divulgando tradiciones culinarias de nuestra ciudad. Es nuestro patrimonio y, por tanto, nuestro legado”, afirmó. Para el responsable de Nortegráfico, los callos representan el “convivio por excelencia en Asturias”, un plato que genera conversación, sobremesa y encuentro.

Las tres P: pequeños, picantes y pegajosos

Uno de los ejes de la jornada fue la reivindicación del estilo gijonés de preparar los callos, definidos por Fernández como las “tres P”: pequeños, picantes y pegajosos. Una seña de identidad que, según explicó, forma parte de la cultura gastronómica local y que ahora busca mayor reconocimiento.

“Gijón parecía no entrar en el espacio culinario representativo de este plato y nada más lejos de la realidad”, subrayó, recordando que ya son 56 los locales adheridos y que la cifra podría crecer en próximas ediciones.

Para reforzar esa idea, la organización encargó al profesor de Historia Ángel Mato un estudio sobre la vinculación de la ciudad con los callos. El trabajo recoge anuncios en prensa de finales del siglo XIX que ya promocionaban este plato en establecimientos gijoneses, como uno publicado en 1884 en el que se ofrecían “los tradicionales callos” en el paseo de Begoña.

Motor hostelero y atractivo turístico

Desde la organización se destacó también el impacto económico de estas iniciativas. “Los restaurantes, sidrerías y bares nos confirman que, con el bonito, los oricios y ahora los callos llenan más sus negocios, pueden mantener mejor a sus plantillas e incluso aumentarlas”, apuntó Fernández, que defendió la hostelería como “gran dinamizadora del ocio de nuestra ciudad”.

La jornada concluyó con una degustación de callos elaborados por la cocinera Pili Ramos, del restaurante Los Comares, y una croqueta de callos de Peces de Madera, maridados con un vino de la denominación de origen Ribeira Sacra.

En la imagen proyectada durante la presentación se recogían los 56 establecimientos participantes, entre sidrerías, restaurantes y bares de distintos barrios de la ciudad, que hasta el 8 de marzo ofrecerán su particular versión de uno de los platos más identitarios de la cocina asturiana.

Listado de establecimientos participantes.

Listado de establecimientos participantes. / LNE

El PSOE exige del gobierno de Gijón una "condena expresa" de la protesta ultra ante el monumento de Héroes del Simancas

“Gijón a Calladas” reúne a 56 establecimientos para reivindicar la tradición local de los callos

Gijón presenta "La tienda del futuro" para llevar la inteligencia artificial al pequeño comercio y conseguir más ventas con menos carga

Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos

UGT exige al Ministerio de Transportes un proyecto de accesos al Puerto ya: "Debería demostrar un poco de empatía con Asturias y Gijón"

Fallece el gijonés Alejandro Catrain, vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos

Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón

Divertia le pone el escenario a Gijón Life pero le quita el patrocinio: el nuevo modelo de gestión de conciertos
