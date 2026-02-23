Gijón presenta "La tienda del futuro" para llevar la inteligencia artificial al pequeño comercio y conseguir más ventas con menos carga

El Ayuntamiento de Gijón presentó esta mañana el proyecto “La tienda del futuro”, una iniciativa de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias financiada a través de Gijón Impulsa que pretende acercar herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos al comercio de proximidad.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, destacó que el objetivo es que la tecnología “sea una herramienta útil” también para el pequeño comercio y que permita competir en un contexto marcado por las grandes plataformas digitales. “Si no nos subimos a este rumbo se puede generar una brecha estructural cada vez más difícil de solventar”, advirtió.

Competir con las grandes plataformas

Pumariega subrayó que las grandes plataformas ya utilizan datos e inteligencia artificial para optimizar precios, logística o segmentación de clientes, y defendió que el comercio local debe contar con herramientas similares adaptadas a su realidad. “Se trata de vender más, atender mejor y contratar más si es posible, pero sin generar saturación en el día a día del negocio”, explicó.

El proyecto se enmarca en la convocatoria municipal de Incentivos a Ecosistemas de Desarrollo Empresarial y se suma a otras líneas como los programas de digitalización y dinamización comercial. Para la vicealcaldesa, la iniciativa no es solo un apoyo puntual, sino parte de una estrategia de modernización del municipio y de refuerzo de la economía local.

Investigación y aplicación práctica

El gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, recalcó que “no es un proyecto aislado”, sino que se integra en el Plan de Ordenación Comercial presentado el pasado año y en el denominado Comercio Lab, concebido como un laboratorio para testar soluciones tecnológicas aplicables al pequeño comercio.

Clavijo recordó que el 98% del comercio está formado por micropymes de menos de diez empleados, donde el empresario es “multitarea” y dispone de poco tiempo. Por ello, el proyecto persigue tres metas claras: vender más sin contratar más, atender mejor sin saturarse y optimizar la gestión diaria. “Queremos herramientas de baja fricción, fáciles de usar y que permitan tomar decisiones con datos”, señaló.

La iniciativa ha sido desarrollada técnicamente por la empresa Futuver. Su director corporativo, José María Pérez, explicó que el reto consistía en identificar soluciones tecnológicas que permitan conservar la esencia del pequeño comercio —su factor humano, la personalización y el impacto en la trama urbana— sin replicar el modelo de la gran distribución.

Cuatro bloques de actuación

El análisis se ha estructurado en cuatro ámbitos: atención y conversión de clientes, marketing relacional, reputación y operaciones y eficiencia. El objetivo es que las herramientas permitan “hacer más con menos”, mejorando la eficiencia sin exigir grandes inversiones ni convertir al comerciante en tecnólogo.

El siguiente paso llegará este mismo año a través del programa Digicom de digitalización del comercio, que permitirá aplicar de forma práctica las herramientas estudiadas. Según explicó Clavijo, los comercios podrán probarlas durante un periodo determinado con el coste asumido dentro del proyecto y decidir posteriormente si continúan utilizándolas.

En ediciones anteriores de Digicom han participado en torno a un centenar de establecimientos, con diagnósticos personalizados para adaptar las soluciones a cada realidad comercial. La intención es repetir ese enfoque individualizado para que la inteligencia artificial y el análisis de datos se conviertan en aliados reales del comercio de proximidad.