El grito de IU por una movilidad sostenible: "Gijón se está quedando atrás por la negligencia del gobierno"

A partir del reconocimiento de que “la ciudad necesita una movilidad del siglo XXI, una movilidad al servicio de las personas", el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, ha urgido al edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, a presentar ya las ordenanzas pendientes de Movilidad, ORA y Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

“Lleva todo el mandato mareando con tres ordenanzas de las que a día de hoy ni siquiera conocemos los borradores”, reprochó Suárez Llana a Barcia, a quien exige que la presentación de esas normativas se haga ya y ante el Consejo Sectorial de Movilidad Sostenible "que ha reunido tan solo en dos ocasiones en todo el mandato”.

"Xixón tiene problemas en materia de movilidad y la negligencia del Gobierno municipal en materia normativa impide resolverlos. La ciudad se está quedando atrás”, denuncia el líder municipal de IU que urge “poner fin al vacío regulatorio existente en la ciudad” tras quedar anulada la ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada en el anterior mandato y que los grupos municipales que ahora están en el gobierno de Gijón llevaron a los tribunales, donde fue anulada por un defecto de forma.

Suárez Llana entiende que “sin una nueva normativa municipal el Ayuntamiento carece de los instrumentos necesarios para regular aspectos como la circulación de los patinetes eléctricos, el estacionamiento de las autocaravanas, introducir cambios en la zona ORA que permitan priorizar el aparcamiento para residentes o implantar zonas de bajas emisiones a las que obliga la normativa estatal". En el caso de Gijón está pendiente la ZBE de La Calzada, ya con las máquinas instaladas en la calle pero sin que haya entrada en vigor al carecer de una ordenanza que la regule.