La historia de Olga Ostapenko, una ucraniana en Gijón que escapó de la guerra en su luna de miel: "Los días más felices fueron los más complicados"

Olga Ostapenko recuerda ahora conteniendo las lágrimas los que tenían que haber sido los días más felices de su vida y terminaron convirtiéndose en los más "difíciles". Esta mujer, ahora afincada en Gijón, es ucraniana. Lleva ocho meses en Asturias y a ella, la guerra de la que mañana se cumplen cuatro años, le pilló de boda. En concreto, de la suya.

Lo cuenta ella misma. Ella se casó en Kiev un 22 de febrero. Dos días después, aterrizó con su marido en su destino de luna de miel. O sea, en Polonia. Cuatro horas después de tomar tierra, los tanques rusos hacían lo impensable para muchos ucranianos. Cruzar la frontera e iniciar una guerra que aún no ha terminado. Un conflicto que se ha cobrado miles de vidas y que ha puesto en jaque no solo la estabilidad europea, sino el mismo orden mundial.

"En España estamos muy bien, nos gusta mucho", relata una mujer que se ha integrado perfectamente en Gijón. Aunque no habla aún español del todo, ella está integrada perfectamente en la comunidad ucraniana en Asturias que, a su vez, está perfectamente adaptada a Asturias. De hecho, han participado este año en el Antroxu de Gijón y han logrado un quinto puesto.