El hospital gijonés de Cabueñes mantiene su lista de espera estable tras la huelga y la gripe

El Hospital de Cabueñes cerró el primer mes de 2026 con unas cifras en la lista de espera quirúrgica similares a las de diciembre de 2025. El número de pacientes pendientes de intervención creció de los 3.403 en diciembre hasta los 3.420 de enero. En cambio, el complejo sanitario logró que el tiempo medio de espera de los pacientes en espera estructural cayera de 85 a 83 días.

Enero fue un mes en el que volvió a haber huelga de médicos y en el que la peor ola de gripe en años siguió azotando a la sanidad asturiana. Tal y como reflejan los últimos datos publicados por el Servicio de Salud, Cabueñes terminó enero con 3.420 personas a la espera de operación. Ese dato es el resultado de la suma de los pacientes en espera estructural (2.934), los casos transitoriamente no programables (249) y las personas en espera tras rechazo de centro alternativo (237). Por otro lado, el archivo pone de manifiesto que el hospital sí consiguió rebajar en dos días (de 85 a 83) la demora media de los pacientes en espera estructural.

El Hospital de Jove, por su parte, culminó el primer mes del año con 1.493 pacientes pendientes de intervención quirúrgica. Esa cifra supone una importante reducción respecto a diciembre de 2025, cuando alcanzó 1.510. La demora media en espera estructural aumentó de 81 a 85 días.