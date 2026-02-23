La importancia de saber ver un paisaje es la clave del último premio del fotógrafo Ramón Fernández, Rafer

Es una foto hecha desde el puerto de San Isidro. Con un paisaje nevado, con crestas ondulantes y tres árboles desnudos donde fijar la atención. Esa es la estampa que le ha dado el último premio -y van ya muchos- al fotógrafo gijonés Ramón Fernández, Rafer. Esta vez ha sido en Valencia, en los galardones convocados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales, que convocan sus Premios Sony Comunitat Valenciana de Fotografía y Vídeo.

Explica Rafer que "lo importante de un fotógrafo no es mirar sino ver lo que hay dentro de una fotografía". Y él lo que ve en esta instantánea, galardonada en el apartado de Paisaje, son las curvas onduladas que dan magia y dinamismo a esa foto. Y los árboles, "que hacen un triángulo que funciona muy bien en las composiciones fotográficas", explica.

Fotografía premiada en la categoría de Paisaje, en los Sony de Fotografía de la Comunidad Valenciana. / .

En el pasaje al natural había algunos elementos vegetales más que Rafer prefirió limpiar. "Hice algunos arreglos quitando hierbajos y algún arbolito, pero poca cosa. Y así quedó la foto". Sostiene el fotógrafo que esa tarea no merma la calidad de una imagen. "Mi opinión es que el fotógrafo ve la foto, pero luego hay que terminarla. Igual que hace un pintor", que puede elegir un paisaje de base pero acaba dejando plasmado lo que considera más interesante para su composición. "Es lo mismo, de ahí que yo le haya quitado esas 'manchas' que consideraba que estorbaba, para darle el punto final a una fotografía que sea vistosa y que plasme esa tranquilidad que da la nieve", añade.

La naturaleza es ahora una gran fuente de inspiración para Ramón Fernández. "Para un fotógrafo por vocación como yo, no hay posibilidades de dejar de lado la cámara cuando te jubilas. Ahora me estoy dedicando mucho a la naturaleza. Y, de hecho, estoy preparando una gran exposición para el año 2027 en Gijón", cuenta.

Respecto a la "vidilla" que le dan los premios, Rafer confiesa que le dan "aliento. Me dicen que voy por buen camino". También le motiva mucho que en la recogida de esos galardones siempre hay oportunidad de contar tu forma de trabajo y escuchar a otros profesionales. "Me encanta poder explicar cómo hago las cosas; no me guardo nada porque todos aprendemos de todo. Es lo que tienen los buenos artistas, que no tienen miedo en explicar su trabajo porque todos aprendemos", sostiene.

Y como es bueno compartir aprendizajes, el de Rafer es uno muy claro: "Un paisaje hay que verlo. No solo mirarlo"