Jornadas sobre turismo sostenible, seminarios para trabajar con la IA y proyectos en red: conoce la agenda de Gijón Impulsa

Estas son todas as actividades que este espacio pone a tu disposición

Edificio Impulsa

L. L.

A continuación os hacemos llegar una serie de jornadas y encuentros que tendrán lugar en próximas fechas en nuestras instalaciones o en las que participa Gijón Impulsa, además de noticias de interés:

FEBRERO

23/02  Jornada Aquasmart Transfer: "Reutilizar y recircular el agua: proyectos y soluciones aplicables en la industria" https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-aquasmart-transfer-reutilizar-y-recircular-el-agua-proyectos-y-soluciones-aplicables-en-la-industria/ 

24/02 Seminario Innovasturias 2026: "Nuevo marco de financiación europea a partir de 2028" https://www.gijonimpulsa.es/event/seminario-1-ciclo-innovasturias-2026-nuevo-marco-de-financiacion-europea-a-partir-de-2028/ 

25/02 Seminario CTIC "Nuevas formas de trabajar con IA: gestión, estrategia y venta" https://www.gijonimpulsa.es/event/seminario-ctic-nuevas-formas-de-trabajar-con-ia-gestion-estrategia-y-venta/ 

25/02 Proyecto Gijón en red, 2ª sesión de presentación de retos: https://www.gijonimpulsa.es/event/proyecto-gijon-en-red-2a-sesion/ 

26/02 Jornada formativa de turismo sostenible https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-formativa-de-turismo-sostenible/ 

27/02 Jornada sobre oportunidades de financiación en la economía azul https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-de-financiacion-en-la-economia-azul/ 

MARZO

12/03 Jornada Aquasmart Transfer: "Medición y reporte del ciclo del agua: huella hídrica, huella del agua e indicadores de uso"

https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-aquasmart-transfer-medicion-y-reporte-del-ciclo-del-agua-huella-hidrica-huella-del-agua-e-indicadores-de-uso/

18/03 Proyecto Gijón en red, 3ª sesión de presentación de retos: https://www.gijonimpulsa.es/event/proyecto-gijon-en-red-3a-sesion/

CENTRO MAKER CRISTASA

24/02 Jornadas puertas abiertas https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-jornada-puertas-abiertas-11/ 

26/02 Jornada formativa a la ciudadanía https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-taller-formativo-a-la-ciudadania-13/ 

NOTICIAS

Impulsa Talent: 16 semanas para acelerar cinco talentos creativos de Gijón https://www.gijonimpulsa.es/impulsa-talent-16-semanas-para-acelerar-cinco-talentos-creativos-de-gijon/ 

* 20 nuevos proyectos se formarán gratuitamente con la 2ª edición del programa Coworking EOI https://www.gijonimpulsa.es/20-nuevos-proyectos-se-formaran-gratuitamente-con-la-2a-edicion-del-programa-coworking-eoi/ 

* Ciclo Innovasturias 2026 «Financiación europea para proyectos innovadores y acceso a mercados internacionales» https://www.gijonimpulsa.es/ciclo-innovasturias-2026-financiacion-europea-para-proyectos-innovadores-y-acceso-a-mercados-internacionales/ 

* El próximo lunes se abre el plazo para participar en la 8ª Edición de la residencia LABoral Impulsa, donde se seleccionarán 8 proyectos de las industrias culturales y creativas. Toda la información a partir del día 23 en las webs de gijonimpulsa.es y laboralcentrodearte.org 

OTRAS JORNADAS Y NOTICIAS DE INTERÉS

* 24/02 Presentación del estudio "La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución y consecuencias". +info

* Desde el IES Nº1 de Gijón buscan colaboración entre las empresas de Gijón para acoger a alumnos en prácticas del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Gestión, durante el mes de abril. Si estás interesado, contesta a este mail.

* Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia. Plazo 30 de junio.+info

* Las Becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural 2026. Plazo 20 marzo. +info

Jornadas sobre turismo sostenible, seminarios para trabajar con la IA y proyectos en red: conoce la agenda de Gijón Impulsa

Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias

"La tienda del futuro" se diseña en Gijón: conoce el proyecto para fomentar el comercio local de la ciudad

El doble puzle de la calle Corrida

Transportes entrega al Ayuntamiento de Gijón su plan para el derribo de Carlos Marx

