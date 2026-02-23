Jornadas sobre turismo sostenible, seminarios para trabajar con la IA y proyectos en red: conoce la agenda de Gijón Impulsa
Estas son todas as actividades que este espacio pone a tu disposición
L. L.
A continuación os hacemos llegar una serie de jornadas y encuentros que tendrán lugar en próximas fechas en nuestras instalaciones o en las que participa Gijón Impulsa, además de noticias de interés:
FEBRERO
23/02 Jornada Aquasmart Transfer: "Reutilizar y recircular el agua: proyectos y soluciones aplicables en la industria" https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-aquasmart-transfer-reutilizar-y-recircular-el-agua-proyectos-y-soluciones-aplicables-en-la-industria/
24/02 Seminario Innovasturias 2026: "Nuevo marco de financiación europea a partir de 2028" https://www.gijonimpulsa.es/event/seminario-1-ciclo-innovasturias-2026-nuevo-marco-de-financiacion-europea-a-partir-de-2028/
25/02 Seminario CTIC "Nuevas formas de trabajar con IA: gestión, estrategia y venta" https://www.gijonimpulsa.es/event/seminario-ctic-nuevas-formas-de-trabajar-con-ia-gestion-estrategia-y-venta/
25/02 Proyecto Gijón en red, 2ª sesión de presentación de retos: https://www.gijonimpulsa.es/event/proyecto-gijon-en-red-2a-sesion/
26/02 Jornada formativa de turismo sostenible https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-formativa-de-turismo-sostenible/
27/02 Jornada sobre oportunidades de financiación en la economía azul https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-de-financiacion-en-la-economia-azul/
MARZO
12/03 Jornada Aquasmart Transfer: "Medición y reporte del ciclo del agua: huella hídrica, huella del agua e indicadores de uso"
https://www.gijonimpulsa.es/event/jornada-aquasmart-transfer-medicion-y-reporte-del-ciclo-del-agua-huella-hidrica-huella-del-agua-e-indicadores-de-uso/
18/03 Proyecto Gijón en red, 3ª sesión de presentación de retos: https://www.gijonimpulsa.es/event/proyecto-gijon-en-red-3a-sesion/
CENTRO MAKER CRISTASA
24/02 Jornadas puertas abiertas https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-jornada-puertas-abiertas-11/
26/02 Jornada formativa a la ciudadanía https://www.gijonimpulsa.es/event/centro-maker-taller-formativo-a-la-ciudadania-13/
NOTICIAS
* Impulsa Talent: 16 semanas para acelerar cinco talentos creativos de Gijón https://www.gijonimpulsa.es/impulsa-talent-16-semanas-para-acelerar-cinco-talentos-creativos-de-gijon/
* 20 nuevos proyectos se formarán gratuitamente con la 2ª edición del programa Coworking EOI https://www.gijonimpulsa.es/20-nuevos-proyectos-se-formaran-gratuitamente-con-la-2a-edicion-del-programa-coworking-eoi/
* Ciclo Innovasturias 2026 «Financiación europea para proyectos innovadores y acceso a mercados internacionales» https://www.gijonimpulsa.es/ciclo-innovasturias-2026-financiacion-europea-para-proyectos-innovadores-y-acceso-a-mercados-internacionales/
* El próximo lunes se abre el plazo para participar en la 8ª Edición de la residencia LABoral Impulsa, donde se seleccionarán 8 proyectos de las industrias culturales y creativas. Toda la información a partir del día 23 en las webs de gijonimpulsa.es y laboralcentrodearte.org
OTRAS JORNADAS Y NOTICIAS DE INTERÉS
* 24/02 Presentación del estudio "La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución y consecuencias". +info
* Desde el IES Nº1 de Gijón buscan colaboración entre las empresas de Gijón para acoger a alumnos en prácticas del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Gestión, durante el mes de abril. Si estás interesado, contesta a este mail.
* Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia. Plazo 30 de junio.+info
* Las Becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural 2026. Plazo 20 marzo. +info
