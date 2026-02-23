Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón

El accidente tuvo lugar sobre las diez de la mañana y la Policía Local busca al responsable

El coche accidentado

El coche accidentado / LNE

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Nuevo accidente de tráfico en Gijón, esta vez en la salida de la ciudad por Roces. Un conductor, que acabó dándose a pie a la fuga y a la carrera, sufrió un accidente cuando iba por la avenida de Oviedo, a la altura de la glorieta de Cañamina. Según las fuentes consultadas, el hombre perdió el control del coche, se salió de la vía invadiendo la calzada contraria y se estrelló contra una valla.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

No debió resultar herido de gravedad puesto que, en lugar de avisar al seguro y a la Policía Local, lo que optó fue por marcharse a toda prisa del lugar. La Policía Local ya está avisada y se le está buscando. Por ahora, no ha sido localizado.

Noticias relacionadas

Según testigos presenciales, el conductor era más bien joven. El coche sufrió desperfectos sobre todo en su zona delantera. Fue trasladado al depósito. El accidente pasó sobre las diez de la mañana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  4. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  5. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  6. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  7. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  8. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona

Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón

Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón

Divertia le pone el escenario a Gijón Life pero le quita el patrocinio: el nuevo modelo de gestión de conciertos

Divertia le pone el escenario a Gijón Life pero le quita el patrocinio: el nuevo modelo de gestión de conciertos

Fallece el gijonés Alejandro Catrain, vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos

Fallece el gijonés Alejandro Catrain, vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos

Gijón completa su paseo de Naval con nuevos bancos de granito

Gijón completa su paseo de Naval con nuevos bancos de granito

La Vera Cruz procesionará por Gijón "más cómoda" con un trono de grandes dimensiones pero "muy ligero"

La Vera Cruz procesionará por Gijón "más cómoda" con un trono de grandes dimensiones pero "muy ligero"

La historia de Olga Ostapenko, una ucraniana en Gijón que escapó de la guerra en su luna de miel: "Los días más felices fueron los más complicados"

La historia de Olga Ostapenko, una ucraniana en Gijón que escapó de la guerra en su luna de miel: "Los días más felices fueron los más complicados"

La importancia de saber ver un paisaje es la clave del último premio del fotógrafo Ramón Fernández, Rafer

La importancia de saber ver un paisaje es la clave del último premio del fotógrafo Ramón Fernández, Rafer

De escapar de las bombas y la guerra a triunfar en el Antroxu de Gijón: la comunidad ucraniana, ante el cuarto aniversario de la guerra

Tracking Pixel Contents