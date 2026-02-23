Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
El accidente tuvo lugar sobre las diez de la mañana y la Policía Local busca al responsable
Nuevo accidente de tráfico en Gijón, esta vez en la salida de la ciudad por Roces. Un conductor, que acabó dándose a pie a la fuga y a la carrera, sufrió un accidente cuando iba por la avenida de Oviedo, a la altura de la glorieta de Cañamina. Según las fuentes consultadas, el hombre perdió el control del coche, se salió de la vía invadiendo la calzada contraria y se estrelló contra una valla.
No debió resultar herido de gravedad puesto que, en lugar de avisar al seguro y a la Policía Local, lo que optó fue por marcharse a toda prisa del lugar. La Policía Local ya está avisada y se le está buscando. Por ahora, no ha sido localizado.
Según testigos presenciales, el conductor era más bien joven. El coche sufrió desperfectos sobre todo en su zona delantera. Fue trasladado al depósito. El accidente pasó sobre las diez de la mañana.
