Un preacuerdo de última hora frena una huelga convocada en el casino de Asturias, ubicado en Gijón por reivindicaciones salariales

Los jugadores están de enhorabuena y podrá seguir yendo al Casino de Asturias, en Gijón a probar suerte, después de que la empresa y los representantes de los trabajadores llegaran este lunes a un preacuerdo de última hora, para frenar la huelga de seis días que los sindicatos habían convocado desde mañana hasta el próximo domingo.

La huelga ha sido desconvocada para mañana martes, pero aún no para los días siguientes. Que también se desconvoque dependerá de que los 42 trabajadores del Casino ratifiquen el preacuerdo alcanzado este lunes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

El comité defenderá ante la asamblea el apoyo al preacuerdo que incluye gran parte de las reivindicaciones salariales y de mejoras de categoría, aunque no todas las que reclamaba la parte social.

Interior de una de las salas del Casino de Asturias, en Gijón. / JUAN PLAZA

De aprobarse por parte de la asamblea, se firmará un convecino colectivo para los próximos cinco años -de 2026 a 2030- con un incremento del IPC real de los salarios. En este punto cedió la empresa, que inicialmente ofrecía un aumento del IPC real pero con consolidación máxima del 2% y en un convenio para cuatro años.

Los sindicatos también han logrado que la empresa retire su propuesta de vincular a los beneficios de la empresa de forma variable una parte del salario que ahora es abonado de manera fija.

Ascensos

En cuanto a las concesiones de los sindicatos para alcanzar el preacuerdo, está su renuncia a que se incluya un plus salarial por experiencia, vinculado a la buena marcha y cumplimiento de objetivos de la empresa.

El preacuerdo también incluye el compromiso de la empresa de varios ascensos profesionales, si bien no todos los que reclamaba la parte social.