El PSOE exige del gobierno de Gijón una "condena expresa" de la protesta ultra ante el monumento de Héroes del Simancas

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez, ha reivindicado del gobierno local de Foro y PP que encabeza Carmen Moriyón una «condena expresa» de la concentración ultra que tuvo lugar hace unos días frente al monumento de los Héroes del Simancas. Una de las dos «expresiones fascistas que han tenido lugar en los últimos dos años, sin que el gobierno local se haya pronunciado», indicó la concejala del PSOE recordando los cánticos del «Cara al sol» de 2024, que dieron lugar a todo un debate político y social sobre el monumento que hay en una de las fachada del colegio de la Inmaculada.

El sábado pasado fueron miembros de Núcleo Nacional los que reivindicaron la convocatoria de una protesta contra la intención del Principado de retirar este monumento. Bajo el lema «Los héroes no se tocan» hicieron una ofrenda floral y leyeron un manifiesto. Su presencia hizo que otros participantes en la concentración la abandonaran.

Además de condenar este hecho, Pérez ha reivindicado «una vez más» del gobierno de Carmen Moriyón la puesta en marcha del Consejo sectorial de Memoria Democrática. “Es urgente la constitución de un órgano que serviría para promover los valores cívicos frente a las manifestaciones antidemocráticas como la vivida este fin de semana. Es más necesario que nunca dar cumplimiento a las leyes de memoria democrática ante los avances de la extrema derecha”, concretó la portavoz socialista. La creación de este consejo se decidió en 2023 pero sigue sin constituirse.

Noticias relacionadas

“La concejala de Foro (por Montserrat López Moro) nos lleva dando largas desde el inicio del mandato en lo que parece un intento de aliarse con los dogmas de los partidos de derechas con los que tiene que pactar. El PP y Vox llevaban en su programa electoral derogar las leyes de Memoria Democrática y, evidentemente, también el Consejo de Memoria Democrática de Gijón. Lo que está claro es que Foro está más cerca de los postulados defendidos en Colón que en los que defiende la Europa de los derechos y las libertades”, añadió la edil del PSOE, que volvió a lamentar que «de la mano de Foro la ultraderecha entró a formar parte del gobierno local por primera vez en periodo democrático y, desde entonces, los discursos de odio han proliferado en nuestro municipio». Vox estuvo durante unos meses en el gobierno de Gijón. De él fue expulsada la concejala Sara Álvarez Rouco. Su entonces compañero, Oliver Suárez, se desvinculó de Vox quedando como concejal no adscrito y con responsabilidades de gobierno como presidente de Divertia.