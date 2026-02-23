"La tienda del futuro" se diseña en Gijón: conoce el proyecto para fomentar el comercio local de la ciudad

Hoy a las 12h, se presentará el proyecto "La tienda del futuro", un proyecto de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, financiado por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa dentro de la convocatoria de Incentivos al Ecosistemas de Desarrollo Empresarial, en su convocatoria de 2025.

La constante innovación tecnológica aplicada a las empresas hace necesario un análisis de la situación actual y su aplicación en aspectos concretos para las empresas de comercio minorista de menor tamaño. El objetivo es que la tecnología y especialmente la IA tengan un carácter instrumental de ayuda a mejoras en las empresas y no sean el objetivo de la innovación, Para ello este programa diseñaba actuaciones de consultoría sobre las ultimas aplicaciones de IA en el mercado, su aplicación concreta a aspectos como la gestión interna, la mejora de procesos online del comercio, las relaciones con la clientela y la venta, tanto física como online, que identifique las tecnologías más prácticas y de implantación inmediata para, posteriormente, contrastar su utilización en un piloto de empresas de comercio (Lab Comercio) que han estado testando su utilidad creando un programa de innovación sobre la tienda del futuro que sirva de guía al sector comercial gijonés.

En el acto de presentación del proyecto, donde se explicarán más detalles, contará con la participación de:

· - La Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Ángela Pumariega.

· - Representante de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.