El tirón de la cúpula de la Laboral de Gijón: 13.118 visitas en diez días de puertas abiertas
La remodelada iglesia se incorpora ahora al recorrido estable de las visitas guiadas a la Ciudad de la Cultura
Un total de 13.118 visitas se registraron durante las jornadas de puertas abiertas organizadas por la la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes del Principado para visitar la iglesia de la Laboral tras la restauración integral de su cúpula. A partir de ahora, la iglesia y su cúpula se incorporan de forma estable al recorrido de visitas guiadas de Laboral Ciudad de la Cultura.
De ese total de visitantes, 4.131 personas participaron en alguno de los pases de las visitas guiadas y 8.987 accedieron en horario de entrada libre hasta completar aforo. La respuesta del público durante los diez días de apertura, del 13 al 22 de este mes de febrero confirma, se dice desde la consejería " la expectación generada por la reapertura y el alto interés social por el patrimonio cultural asturiano".
La restauración de la cúpula ha supuesto una inversión de 814.000 euros, con la que se ha contado con fondos europeos. La actuación, cuya ejecución final se demoró mucho más de lo previsto y mantuvo cerrada al público la iglesia durante seis años, ha resuelto las filtraciones y ha permitido recuperar las pinturas murales, además de garantizar la estanqueidad y estabilidad estructural del templo.
Desde el Principado se reivindican los más de dos millones invertidos en los tres últimos años en labores de mantenimiento y conservación de la Laboral, además de la ejecución de otras intervenciones para modernizar y revitalizar el espacio. Un edifico con el sello de Luis Moya, que es un hito de la arquitectura española del siglo XXy para el que se pide la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
