Transportes entrega al Ayuntamiento de Gijón su plan para el derribo de Carlos Marx

El proyecto definitivo para lanzar la primera fase del plan de vías y demoler el viaducto de Carlos Marx ya está diseñado. Tras casi un año desde que el Ministerio de Transportes diese a conocer la idea general del proyecto, el documento ha sido por fin remitido al Ayuntamiento para que sus técnicos municipales den el último visto bueno a una actuación que el pasado marzo se cuantificaba en 53 millones de euros. El envío del proyecto pone fin a lo que venían siendo ya varios meses de inquietud desde el Consistorio, que no entendían la demora de los trámites para una actuación que había sido consensuada por las administraciones involucradas en verano y que en su planteamiento general se conocía desde primavera.

A finales de marzo, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, había presentado las directrices de un proyecto que entonces se presentaba ya más ambicioso que en sus orígenes. Desde hacía un tiempo, especialmente desde el Ayuntamiento, se defendía la idoneidad de que, en el marco de un plan de vías que siempre pivotó en torno a una estación intermodal aún hoy bajo diseño, se pudiesen tramitar en paralelo obras que se sabían necesarias y que podían prosperar sin tener que esperar por la nueva estación como tal. El derribo del viaducto de Carlos Marx era el ejemplo más evidente, y ya en abril de 2024 las entidades de Gijón al Norte se mostraban de acuerdo en que priorizar la redacción del proyecto básico de esta parte del plan.

En estos últimos dos años, tras una valoración inicial de 25 millones que pronto subió hasta 35, el proyecto se quedó ya en marzo del año pasado en una inversión de unos 53 millones de euros –cuando se avale el proyecto definitivo y se prepare la licitación se sabrá si esta última previsión se mantiene– porque aborda un plan más complejo que el mero derribo del viaducto y la reurbanización del espacio en superficie. Fue tras esta decisión cuando, más que una fase previa de actuaciones, este paquete de obras se interpreta desde Gijón al Norte como la primera fase formal del plan de vías.

El diseño que presentó hace un año Transportes y sobre el que se ha estado trabajando desde entonces plantea una reorganización de espacios lógica: se tira el viaducto y el paso inferior bajo su estructura y se repone la calle como tal en superficie, conectándola avenida José Manuel Palacio Álvarez hasta la glorieta de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal. Se proponía en este diseño del Ministerio añadir una glorieta entre Carlos Marx y Sanz Crespo y reordenar el entorno de José Manuel Palacio a su llegada al Museo del Ferrocarril. "Todo este nuevo viario urbano permitirá mejorar el acceso a la estación ferroviaria actual, situada en la avenida de Sanz Crespo", defendía en marzo el Ministerio.

Un gran colector

La inversión prevista subió por labores soterradas que se han visto necesarias abordar ahora y para evitar tener que levantar el entorno a urbanizar más adelante. Habló siempre Transportes de la necesidad de instalar un "colector de gran sección" bajo Carlos Marx que sustituirá a los dos que discurren hoy bajos las inmediaciones de la estación provisional de tren.

Se planteaba también crear un tramo entre pantallas para permitir el cruce de este conector y el túnel de conexión con el metrotrén, para el cual también se espera ejecutar su pozo de conexión, así como las rampas del futuro aparcamiento en Carlos Marx. Esta labores soterradas ya había dicho Santano que, aunque menos visibles, eran complejas. Se contemplaba también ejecutar de paso la losa de cubrimiento del tanque de tormentas ubicado en la avenida José Manuel Palacio Álvarez para su adecuación al paso de vehículos y obras generales de drenaje y mobiliario urbano. Transportes había emplazado al primer trimestre de este año la licitación de esta obra y en las últimas semanas la alcaldesa Carmen Moriyón –el Consistorio ya tiene partida presupuestaria para costear su parte– se mostraba abiertamente preocupada por la falta de novedades.