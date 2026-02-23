Tres institutos asturianos se unen en Gijón para impulsar la coeducación desde el alumnado
El IES Doña Jimena acogió una jornada de intercambio de experiencias y un encuentro con la docente Sara Mañanes sobre la realidad de las mujeres en India
El IES Doña Jimena de Gijón acogió una jornada de coeducación en la que participaron también el IES Escultor Juan de Villanueva, de Pola de Siero, y el IES La Fresneda. El encuentro reunió a alumnado voluntario implicado en proyectos de igualdad en sus respectivos centros, como el “Equipo Violeta”, el “Club de Valientes” y el “Comando Igualdad”, con el objetivo de compartir experiencias y reforzar su compromiso con una educación más igualitaria.
Durante la mañana, los estudiantes intercambiaron iniciativas que desarrollan en sus institutos para cuestionar estereotipos de género, fomentar la corresponsabilidad, visibilizar el papel de las mujeres y promover relaciones respetuosas. Se trata de grupos formados por alumnado que participa de manera voluntaria y que, con el acompañamiento del profesorado, dinamiza actividades en recreos y en distintos espacios educativos.
Igualdad desde las aulas
La jornada sirvió para poner en común el trabajo que estos equipos desarrollan a lo largo del curso. Desde campañas de sensibilización hasta propuestas para revisar el lenguaje o analizar referentes femeninos en distintas disciplinas, el alumnado compartió dinámicas y estrategias que ya aplican en sus centros.
La iniciativa partió del profesorado del IES Doña Jimena, que propuso reunir a los tres institutos para fortalecer la red de colaboración y ofrecer al alumnado un espacio de reflexión conjunta.
La mirada de India
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la intervención de Sara Mañanes, profesora de Biología en el IES Doña Jimena, que trabajó durante seis años en India como docente y formadora en coeducación. Mañanes compartió con el alumnado su experiencia en dos contextos muy distintos: primero en un colegio internacional al que accedían familias con alto poder adquisitivo y, posteriormente, formando a profesorado vinculado a centros educativos de una ONG en Calcuta.
“Quise contar las cosas positivas y también las dificultades, porque no todo es igual en un país tan grande y diverso”, explicó. La docente expuso cómo en algunos sectores urbanos y en nuevas generaciones la vida de las mujeres se asemeja en muchos aspectos a la europea, mientras que en entornos más desfavorecidos persisten desigualdades marcadas, como los matrimonios concertados o las limitaciones en el acceso a oportunidades.
El alumnado participó activamente en el coloquio, planteando preguntas sobre costumbres, educación y derechos. “Les interesó mucho saber cómo suceden las cosas allí. Me preguntaban curiosidades, pero también reflexionaban sobre las diferencias y similitudes”, señaló Mañanes.
Una educación con perspectiva global
Para la profesora, este tipo de encuentros resultan fundamentales. “Es importante que vean no solo lo que sucede aquí, sino también en otros países. Eso amplía la mirada y ayuda a valorar lo que tenemos y lo que aún debemos mejorar”, afirmó.
