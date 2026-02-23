La Vera Cruz procesionará por Gijón "más cómoda" con un trono de grandes dimensiones pero "muy ligero"

Hasta la pasada Semana Santa, los integrantes de la Hermandad de la Santa Vera Cruz denominaban como "portaaviones" a la estructura que soportaba al paso de la Piedad. Lo hacían porque era el trono más grande con el que contaba esta cofradía gijonesa. En cambio, desde hace unos días, la Vera Cruz cuenta en sus instalaciones con una nueva estructura de mayor tamaño -6,40 metros de largo- que utilizarán en las procesiones del Martes y el Miércoles Santo. "Ya va a haber que empezarle a llamar ‘portaaviones’ a este", bromea el líder de la hermandad, Juan Antonio Rodríguez-Pládano, que confía en que "nos va a ayudar a que las procesiones queden más bonitas por su dimensión y porque es el único en el que habrá porteadores debajo del cajón".

Los integrantes de la Vera Cruz, guardando la estructura de 6,40 metros de largo en los locales de las cofradías. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Tal y como avanzó este domingo en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Gijón, Ignacio Alvargonzález, este Miércoles Santo se incorporará la imagen de la Verónica al paso del Nazareno junto con el Cirineo. Esa novedad la hará posible esta estructura, bajo la que irán tanto hombres como mujeres en la procesión del Encuentro. "Será precioso ir todos a una", comenta Diego Quintanilla, uno de los porteadores de la Vera Cruz.

La hermandad acumulaba más de 15 años saliendo los Martes y Miércoles Santo haciendo uso de un trono que ya tenía desperfectos. Fue al finalizar las procesiones del 2025 cuando entendieron que había que tomar una decisión. "Las opciones eran seguir arreglando ese o hacer un chasis nuevo. Finalmente, elegimos hacerlo para aligerar el peso y aumentar el tamaño, que nos va a permitir que haya hasta 34 porteadores al mismo tiempo", desarrolla el hermano mayor de la Vera Cruz.

El encargado de diseñar esta nueva pieza fue el canciller secretario de la hermandad, Álvaro Fernández, quien además desarrolla las labores de hermano mayor de la Cofradía del Carmen. El propio Fernández explica que el trono, que fue confeccionado en una fábrica gijonesa, "es una estructura de aluminio muy ligera, sin tornillos ni metales". Además, resalta que "es un metro más largo que el resto de los tronos que tenemos". Tanto Fernández como Rodríguez-Pládano argumentan que la Vera Cruz ganará "en comodidad" con esta adquisición. "El anterior era enormemente pesado. Nos ha dado un gran resultado y da pena aparcarlo, pero nos va a venir genial tener uno más cómodo", expresan.

El trono llegó hace poco más de una semana a las instalaciones de las cofradías, ubicadas en el antiguo Colegio La Salle en Cimavilla. Los cofrades de la Vera Cruz procederán ahora a limpiarlo y revestir tanto los varales como mesa del paso con madera. Después le aplicarán un tratamiento con barniz, y más tarde instalarán sobre la mesa las tallas, obra que realizó en su día el añorado José Luis Llorens.

Esta no es la única compra que ha realizado la Vera Cruz en los últimos meses. Para facilitar el desarrollo de las procesiones, también han adquirido unos tacos regulables que permiten que los porteadores ajusten la pieza que llevan entre sus hombros y el paso. "Tiramos la casa por la ventana este año", bromea Rodríguez-Pládano.

Tanto la Vera Cruz como el resto de las cofradías ya han activado la cuenta atrás para la llegada de sus jornadas más esperadas. No obstante, las actividades relacionadas con la celebración darán comienzo desde el 7 de marzo, con el pregón infantil y la inauguración de la exposición de medallas cofrades. El día 8, a las 17.00 horas, se realizará el traslado de la Piedad. n