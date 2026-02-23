Víctor Manuel y Rodrigo Cuevas disparan la emoción con "Celtas Cortos" en Gijón

Cuatro décadas llevan "Celtas Cortos" sobre los escenarios y una fecha tan simbólica como la del concierto que ofrecieron este sábado en el Gijón Arena bien merecía un esfuerzo para ofrecer un directo contundente, que quedó como un concierto memorable, más todavía con la participación de los asturianos José M. Tejedor, Rodrigo Cuevas y Víctor Manuel.

Rodrigo Cuevas junto a la banda. / .

Los saludos grabados de rostros conocidos en el arranque del concierto dieron paso al inconfundible violín que marca una de las identidades sonoras del grupo, en una apertura vibrante con "¿Qué voy a hacer yo?". El orden del repertorio estaba muy bien estudiado y apenas hubo respiro. Jesús Cifuentes, con su voz peculiar y su cercanía, recordaba una y otra vez que "esto lo hemos construido entre todos". Y así se sucedieron los temas, con un gran despliegue de instrumentos aportando colorido sonoro a esas canciones cuyas letras incisivas se combinan con una energía festiva, como la eufórica "El mundo al revés" o "Legión de mudos", que sonó potente con esos fraseos de violín y flauta.

Aunque los discursos fueron más contenidos que otras veces, no faltaron las pullitas a los políticos y las referencias a las atrocidades que se cometen a lo largo y ancho del planeta. Así se volcaron con todos coreando aquello de "Haz turismo invadiendo un país", aderezado con proyecciones de guerras; o un tema instrumental en el que Cifuentes animó al público a cantar la consigna "¡Que te den po’l culo, cabrón!", dedicada a Donald Trump cuando abandone la Casa Blanca.

Uno de los grandes aciertos de la gira ha sido integrar invitados locales en cada parada. En Gijón, el gran gaitero José M. Tejedor interpretó "Retales de una vida", gran tema y gran fusión de gaita y banda. La aparición del icónico Rodrigo Cuevas propició uno de los momentos estelares de la noche, integrándose totalmente en ese sonido rock con toda la banda para cantar la famosa "20 de abril".

Todavía quedaba más. El broche de oro lo puso Víctor Manuel cantando junto a Cifuentes "La senda del tiempo", ofreciendo un cierre redondo antes de entonar "No nos podrán parar", toda una declaración de intenciones.

Noticias relacionadas

La multitud salió eufórica tras haber asistido a uno de esos conciertos cuyas entradas se guardan en un álbum como recuerdo de un momento histórico y comprobando que a "Celtas Cortos" aún les quedan muchos cuentos que contar.