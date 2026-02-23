Víctor Manuel y Rodrigo Cuevas disparan la emoción con "Celtas Cortos" en Gijón
La banda de Jesús Cifuentes, arropada por una lista de invitados que incluyó a José M. Tejedor, deja un concierto para la historia en el Gijón Arena
Cuatro décadas llevan "Celtas Cortos" sobre los escenarios y una fecha tan simbólica como la del concierto que ofrecieron este sábado en el Gijón Arena bien merecía un esfuerzo para ofrecer un directo contundente, que quedó como un concierto memorable, más todavía con la participación de los asturianos José M. Tejedor, Rodrigo Cuevas y Víctor Manuel.
Los saludos grabados de rostros conocidos en el arranque del concierto dieron paso al inconfundible violín que marca una de las identidades sonoras del grupo, en una apertura vibrante con "¿Qué voy a hacer yo?". El orden del repertorio estaba muy bien estudiado y apenas hubo respiro. Jesús Cifuentes, con su voz peculiar y su cercanía, recordaba una y otra vez que "esto lo hemos construido entre todos". Y así se sucedieron los temas, con un gran despliegue de instrumentos aportando colorido sonoro a esas canciones cuyas letras incisivas se combinan con una energía festiva, como la eufórica "El mundo al revés" o "Legión de mudos", que sonó potente con esos fraseos de violín y flauta.
Aunque los discursos fueron más contenidos que otras veces, no faltaron las pullitas a los políticos y las referencias a las atrocidades que se cometen a lo largo y ancho del planeta. Así se volcaron con todos coreando aquello de "Haz turismo invadiendo un país", aderezado con proyecciones de guerras; o un tema instrumental en el que Cifuentes animó al público a cantar la consigna "¡Que te den po’l culo, cabrón!", dedicada a Donald Trump cuando abandone la Casa Blanca.
Uno de los grandes aciertos de la gira ha sido integrar invitados locales en cada parada. En Gijón, el gran gaitero José M. Tejedor interpretó "Retales de una vida", gran tema y gran fusión de gaita y banda. La aparición del icónico Rodrigo Cuevas propició uno de los momentos estelares de la noche, integrándose totalmente en ese sonido rock con toda la banda para cantar la famosa "20 de abril".
Todavía quedaba más. El broche de oro lo puso Víctor Manuel cantando junto a Cifuentes "La senda del tiempo", ofreciendo un cierre redondo antes de entonar "No nos podrán parar", toda una declaración de intenciones.
La multitud salió eufórica tras haber asistido a uno de esos conciertos cuyas entradas se guardan en un álbum como recuerdo de un momento histórico y comprobando que a "Celtas Cortos" aún les quedan muchos cuentos que contar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona