Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias.

Apúntate INSCRIPCIONES

En esta ocasión, en 2026 estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés.

Gijón Impulsa / Gijón Impulsa

Se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, con un programa eminentemente práctico, combinando en cada sesión conceptos claves, casos reales y talleres guiados con plantillas comunes para que los participantes construyan su propio pipeline de oportunidades y definan acciones concretas a seguir.

Noticias relacionadas

INSCRIPCIONES