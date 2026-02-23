Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias
En esta ocasión estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés
En esta ocasión, en 2026 estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés.
Se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, con un programa eminentemente práctico, combinando en cada sesión conceptos claves, casos reales y talleres guiados con plantillas comunes para que los participantes construyan su propio pipeline de oportunidades y definan acciones concretas a seguir.
