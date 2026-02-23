Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias

En esta ocasión estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés

Innovasturias

Innovasturias

L. L.

Vuelve el Ciclo de Seminarios de Innovación que Gijón Impulsa desarrolla junto con Innovasturias.

Apúntate

En esta ocasión, en 2026 estarán dedicados a conocer los distintos programas europeos que pueden ser de utilidad para el tejido empresarial gijonés.

Gijón Impulsa

Gijón Impulsa / Gijón Impulsa

Se trata de un ciclo formativo de 10 sesiones, con un programa eminentemente práctico, combinando en cada sesión conceptos claves, casos reales y talleres guiados con plantillas comunes para que los participantes construyan su propio pipeline de oportunidades y definan acciones concretas a seguir.

INSCRIPCIONES

TEMAS

