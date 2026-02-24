Aplausos y música en Gijón para despedir a Alejandro Catrain vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos: "Es irremplazable"

No tenían previsto ni Jorge ni Luis Catrain hablar hoy en el funeral de despedida de su padre, pero un abarrotado templo de San Pedro les hizo sentirse en la obligación de dar públicamente las gracias. La despedida a Alejandro Catrain, dentro del golpe que supuso su marcha inesperada al fallecer tras una intervención quirúrgica en Burgos, se convirtió también en una celebración de su vida, que fue alegre y muy activa, y volcada en estos últimos años en su trabajo como vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA). "Es irremplazable", se lamentaba a las puertas de la iglesia Mónica Oviedo, presidenta de la UMA. Alejandro Catrain tenía 64 años.

Ofició el funeral Manuel Viego, párroco de San Vicente de Paúl y conocido del fallecido. "Despedimos esta vez a alguien sin duda comprometido con sus amigos y que siempre estuvo orgulloso de sus hijos; siempre se le llenaba la boca al hablar de ellos. Era una persona sencilla que siempre ayudaba en lo que podía y nunca se quedaba atrás", aseguró el sacerdote en su homilía, refiriéndose a él como "amigo". "Tenía un corazón tan grande que no le entraba en el pecho; jamás le escuché hablar mal de nadie", añadió.

"Seguirá intercediendo por nosotros"

Quiso animar Viego a la familia explicándoles que, si bien "todas las muertes son injustas" porque "nunca es buen momento para despedir a alguien querido", Catrain, tan acostumbrado como estuvo siempre a gestionar siempre por teléfono posibles maneras de ayudar a otros, podrá seguir ayudando ahora sin mediación alguna: "Seguirá intercediendo por nosotros". Señaló el religioso que Catrain era un buen ejemplo de "personas que humanizan este mundo tan deshumanizado". Recomendó a los feligreses que la marcha del vicepresidente de la UMA sirva como recordatorio de que "debemos dedicar tiempo a lo importante porque la vida se termina, y es porque se termina que la vida tiene sentido".

Acompañando a la esposa de Catrain, Ana Ostáriz, los hijos del fallecido decidieron también intervenir brevemente para agradecer la nutrida presencia de compañeros en la iglesia. "Él estaba orgulloso, pero nosotros también somos hijos orgullosos de su padre. Papá nos deja un hueco enorme que no se va a poder llenar nunca, pero nos deja también a una familia muy unida y nos vamos a ayudar entre nosotros", dijo el primogénito, Jorge. El hijo pequeño, Luis, quiso completar la despedida con una anécdota. Contó que se sacó el carnet de conducir un poco tarde y tras cierto esfuerzo, y que por eso su padre no le dejaba, al principio, conducir solo. En una de esas primeras rutas, y en mitad de las habituales discrepancias entre un conductor experimentado y uno nobel, el hijo puso música y sonó una canción de "Los Panchos" que su padre conocía. El tema se llama "Sabor a mí", y Luis Catrain cantó una parte que ahora cobra un sentido nuevo. Dice: "Tanto tiempo disfrutamos de este amor / nuestras almas se acercaron tanto así / que yo guardo tu sabor / pero tú llevas también / sabor a mí". En San Pedro los feligreses se pusieron a cantar también en voz baja. Después todos aplaudieron.