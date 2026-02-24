La Cámara de Comercio de Gijón pide al Ayuntamiento que aumente los fondos que aporta para Mercaplana, Agropec y la Feria de San Antonio

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño, pidió este martes un aumento de la aportación económica que el Ayuntamiento de Gijón hace a la Cámara para que organice el salón infantil Mercaplana y las ferias del campo Agropec y la Feria de San Antonio, que se celebran en el recinto de la Feria de Muestras. Baragaño recordó que hace más de 15 años que no se actualiza esa cuantía.

El presidente cameral hizo estas consideraciones tras la reunión que celebró su Comité Ejecutivo por primera vez en el Ayuntamiento de Gijón, encuentro al que posteriormente se sumaron la alcaldesa, Carmen Moriyón; la vicealcaldesa, Ángela Pumariega y representantes de todos los grupos políticos municipales.

El encuentro no tuvo un carácter reivindicativo, como se encargó de explicar Baragaño. Se trata de comenzar a hacer en el Ayuntamiento de Gijón las reuniones que una vez al año viene realizando el Comité Ejecutivo desde hace tiempo en los consistorios de Langreo y Carreño.

Pese a ese carácter más bien institucional, en la reunión sí se plantearon algunas cosas concretas, entre ellas la relativa a la aportación municipal a Mercaplana, Agropec y la Feria de San Antonio. "Nosotros tenemos varias encomiendas de gestión del Ayuntamiento, como es San Antonio, como es Mercaplana, Agropec. Son actividades que sería imposible desarrollar si no fuera con un apoyo económico del Ayuntamiento. Ese apoyo económico había quedado congelado desde casi ya más de 15 años", explicó Baragaño. "Estamos intentando actualizarlo para que todas estas actividades no pierdan vitalidad" poniendo como ejemplo que hace años contaban con dos trenecitos que recorren el recinto ferial durante Mercaplana "y ahora casi ya no daba ni para medio", añadió.

El tren que recorre el recinto ferial, en la última edición de Mercaplana. / Marcos León

Baragaño también resaltó que hay "reivindicaciones comunes" del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio "bien hacia el Principado o bien a nivel nacional" respecto a las grandes infraestructuras pendientes de ejecutar en Gijón. También recordó el apoyo cameral a proyectos municipales como Naval Azul.

En la reunión también se aludió a la ampliación de capital del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias del que forman parte Ayuntamiento y Cámara junto al Principado, Unicaja y Caja Rural de Gijón. Una ampliación de capital ya aprobada y que que ahora ya se está pendiente de la ejecución de las obras de mejoras en el Palacio de Congresos, la actualización de la instalación eléctrica y la duplicación en el futuro del Pabellón de las Naciones "para sustituir esa carpa que ponemos ahí todos los años, que es un dolor todos los años tener que estar alquilando cuando lo lógico es que hubiera allí un pabellón más grande".

Reelección

Todos los proyectos pendientes de desarrollar son los que llevaron a Baragaño a dejar entrever que puede presentarse a la reelección al cargo, algo que dan por hecho en su entorno más cercano tal como informó LA NUEVA ESPAÑA. Con el proceso electoral aún sin convocar por parte del Principado -entidad tutelante de las Cámaras- Baragaño optó por ser "respetuoso" con los tiempos.

Pese a ello Baragaño explicó que "sí se da una circunstancia y es la de que tenemos demasiadas cosas en fase de inicio, todo lo relacionado con el Consorcio. Que esto lo tuvieran que abordar personas nuevas, pues, la verdad que sería un poquitito complejo. Entonces quiero pensar que podría haber una continuidad, pero yo antes de hacerlo público voy a reunirme con, con los plenarios", señaló en referencia a los integrantes del pleno cameral que salgan del proceso electoral que se va a abrir para elegirlos. Son los miembros del Pleno de la Cámara los que eligen al presidente entre uno de ellos. Por eso, de esa reunión tras las elecciones "saldrá esa posible decisión de continuidad o de sustitución por alguna persona que le dé continuidad a todo el trabajo que ya hemos realizado".

En la reunión no se abordó el proyecto pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento de un nuevo vial junto a la Feria, ocupando parte de terrenos del Parque de Hermanos Castro y del propio recinto ferial, para dar un nuevo acceso al mismo y también mejorar la comunicación viaria en esa zona de Gijón. "Sabe nuestra alcaldesa que estamos siempre a su disposición para cuando consideren que sea el momento, pues, yo creo que eso es bueno para la ciudad y es bueno, pues, yo creo que para el recinto y, bueno, pero cuando todos sabemos que los presupuestos siempre son limitados y cuando el ayuntamiento crea que sea el momento, pues, nosotros estaremos encantados de participar", señaló Baragaño a preguntas de los medios de comunicación.

Alcaldesa

En la bienvenida que dio la Alcaldesa a los integrantes del Comité Ejecutivo cameral al inicio de la reunión con ellos de los representantes políticos, Carmen Moriyón señaló que "esta no es solo una cuestión simbólica. Que la Cámara reúna a su órgano de dirección en el Ayuntamiento representa algo muy valioso: la voluntad compartida de fortalecer los lazos de lealtad y cooperación institucional y de trabajar, desde nuestras respectivas responsabilidades, por un objetivo común que no es otro que el progreso de Gijón".

Añadió que cuando las instituciones y el tejido empresarial reman en la misma dirección "la ciudad avanza con mayor solidez" y recordando la preocupación común "por el bienestar de nuestros vecinos".