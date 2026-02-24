Los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, también absueltos por el TSJA

Ganaron en primera instancia y ahora también en segunda. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias también absuelven de delito de agresión sexual a los cuatro portugueses que fueron acusados de violar a dos chicas en el barrio de El Carmen, en un piso turístico de la calle Pedro Duro, en el verano de 2021. Inicialmente, la sección octava de la Audiencia Provincial los había absueltos. Consideraban los magistrados gijoneses que no solo no se podía demostrar que las dos denunciantes hubieran sido violadas, sino que en su relato había "importantes fallas de fuste".

Con esta sentencia, el abogado gijonés Germán Inclán, que ha ejercido durante todo el largo proceso de la defensa de los acusados, los cuales siempre defendieron su inocencia, logra otra importante victoria para poder dejar completamente libres a los cuatro chicos. Se enfrentaban a penas que suman en total 42 años de prisión, por diferentes cargos. En la absolución inicial, los magistrados entendían que no había pruebas suficientes para afirmar que hubiera habido delito. O sea, que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento. Es más, un vídeo grabado sin el consentimiento de las jóvenes, funcionó como prueba para dejar claro que las relaciones fueron consentidas.

Dicho vídeo fue una pieza clave, pero también comentarios que las chicas hicieron durante lo sucedido en ese piso turístico. Una de ellas llegó a decir a uno de los acusados, ahora absuelto, "tu eres mi Malumba". Dos de los cuatro chicos llegaron a estar en prisión provisional durante varios meses, en Asturias, o sea, alejados de su país.

Noticias relacionadas

La sentencia inicial ya era muy clara. Llegaba a deslizar que las jóvenes plantearon denuncia al haberse sentido humilladas cuando regresaron al piso de Pedro Duro y en base a ese sentimiento plantearon la denuncia. Pese a ello, la acusación particular decidió presentar recurso. Un recurso que ahora no prospera.