El edificio de Tabacalera de Gijón iniciará su obras en semanas tras formalizar el contrato

El inicio de las obras para el futuro Centro de Arte Tabacalera podrá comenzar en las próximas semanas, previsiblemente el mes que viene, tras formalizarse ayer el contrato de ejecución con la empresa adjudicataria y toda vez superado el plazo de alegaciones sin incidencias. Los trabajos habían sido adjudicados el mes pasado y, superado ahora este último trámite, podrán comenzar sin retrasos y en el plazo previsto.

Hace ahora un mes la actuación fue adjudicada, previo paso por Junta de Gobierno, a la UTE formada por Terra Ingenieros y Proforma y por un importe de 21,26 millones de euros. Para este año en curso existe una partida presupuestaria reservada de 3,5 millones y la intención es que la actuación priorice el inmueble de nueva construcción donde se erigirá el Museo Nicanor Piñole.

La reforma quedó en manos de la hoy adjudicataria por incluir en su propuesta cuestiones como la aplicación de "medidas correctoras" para no generar demasiado polvo y de soluciones "antirruido" para evitar trastornos de convivencia en el barrio. Como ya es sabido, Tabacalera recuperará su actual edificio histórico reservando su planta baja para el futuro Museo de Gijón –con los hallazgos arqueológicos y los vestigios del convento como elementos expositivos– y liberando las dos plantas en altura para albergar grandes exposiciones. A su lado se erigirá un bloque de nueva construcción con dos inmuebles y dotados de servicios como un auditorio y una zona de hostelería. La iglesia tendrá un acceso independiente y podrá acoger espectáculos.