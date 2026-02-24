Félix Baragaño optará a un nuevo mandato en la Cámara de Comercio de Gijón

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, se presentará a la reelección para un nuevo mandato en el cargo en el proceso electoral que se va abrir para renovar los órganos de gobierno de la entidad. La disposición del empresario gijonés para continuar al frente de la entidad cameral es algo que dan por seguro en su entorno. El mandato actual concluirá en el primer semestre de este año.

Félix Baragaño está al frente de la Cámara de Comercio de Gijón desde el 19 de octubre de 2011, cuando se impuso en una reñida elección a Laureano Lourido, con quien había empatado en una primera votación y al que ganó en la segunda por cuatro votos de diferencia. En las sucesivas reelecciones, Baragaño no tuvo contrincante. Al presidente de la Cámara de Comercio lo eligen los miembros del pleno cameral y la renovación del pleno es precisamente lo que se va a producir una vez que el Principado, como administración tutelante de las cámaras de comercio asturianas –que son entidades de derecho público– publique la convocatoria en la que se fijará la fecha para las votaciones para los miembros del plenario.

En el caso de la Cámara de Gijón no todos los miembros de la misma se eligen por votación de los empresarios de sus respectivos censos. De los 55 vocales que integran el pleno cameral, 37 son electos por votación. Otros doce serán designados por cada una de las doce empresas que en el mandato actual hayan efectuado las mayores aportaciones económicas a la Cámara. Otros seis serán designados a propuesta de FADE.

En el caso de los 37 que se eligen por votación, las mismas no tienen por qué producirse necesariamente. Sólo habrá votaciones en el caso de que concurra más de un candidato por cada grupo de actividad económica. En los grupos con un único candidato, no habrá votación. Tras las votaciones, se celebrará un pleno constituyente que elegirá, entre sus miembros, al presidente cameral y también a los integrantes del comité ejecutivo.

El último proceso electoral se remonta a 2022. En mayo de aquel año Baragaño inició su mandato con el objetivo de modernizar el Recinto Ferial Luis Adaro, cuya actividad más multitudinaria es la celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

Entonces estaba pendiente conseguir la financiación para esa modernización, algo que se aprobó ya en el seno del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias con una ampliación de capital a la que concurrieron tres de sus principales socios; la Cámara, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón. No concurrió Unicaja, lo que permitió que entrara como socio del Consorcio Caja Rural de Asturias, desembolsando la parte que declinó aportar Unicaja.

Noticias relacionadas

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón celebrará hoy una reunión ordinaria en el Ayuntamiento de Gijón, tras lo que mantendrá un encuentro con la alcaldesa, Carmen Moriyón; la vicealcaldesa, Ángela Pumariega y los portavoces de los grupos políticos municipales.