Feten toma la calle en una jornada de vértigo y humor en Gijón

Las yemas de los dedos de un músico tocan minuciosamente el teclado, modulado para que el sonido recuerde ligeramente a un órgano. Cada nota, al compás de los movimientos de los otros seis artistas que están sobre el escenario. Aunque, más que artistas, parecen atletas de alto nivel. Son acróbatas. Se suben unos encima de otros, haciendo alarde de sus capacidades y se hace el silencio en el público, que contiene el aliento por partida doble: por saber si saldrá bien la cabriola y por la integridad de los actores. El truco sale bien, espectacular y todos rompen a aplaudir. El público concuerda: "es espectacular", "¡wow!", "vaya valor", se escucha. Eso ocurrió una y varias veces ayer, en los Jardines del Naútico, en Gijón, en la actuación de la compañía de artes escenas acrobáticas "Spinish Circo", que tuvo a bien de lucir su fuerza y talento en la villa marítima por cortesía de la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten), cuyas actividades dan color a la ciudad durante desde el fin de semana.

La compañía «Meraki Cía», en la plaza del Seis de Agosto. / Marcos León

No fueron los únicos que invadieron las vías públicas con sus propuestas callejaras –o "street"–, pero sí, probablemente, hablando de aplausos, fueron los más aclamados. Los jóvenes, tres chicos y tres chicas procedentes de la Comunidad Valenciana, ofrecieron al público gijonés su espectáculo "Fins al cel", que en idioma catalán o valenciano significa "Hasta el cielo" y cuya premisa son los portes colectivos descritos unas líneas más atrás y la disciplina acrobática circense de la "barra rusa", que mete en la coctelera los ingredientes de equilibrio, salto y gimnasia deportiva. Desde luego, una combinación de alto voltaje y riesgo.

Cris Clown, en el paseo de Begoña. / Marcos León

Los chicos y chicas cumplieron con creces lo prometido en el título del espectáculo una multitud que supero el par de cientos de personas, que ocuparon los asientos habilitados y el semicoliseo con asientos en forma de graderío; incluso gente que se quedó por detrás de las barras que enmarcaban el suelo laminado que instalaron, espolvoreado aparentemente con magnesio para evitar los resbalones.

Humor "a palaes"

Dejando atrás el asombro por las capacidades físicas, lo que se repartió "a palaes" por Gijón ayer por la tarde fue el buen humor, cuyo epicentro estuvo en las ubicaciones vecinas entre sí que son la plaza del Seis de Agosto, frente al mercado, y el Paseo de Begoña, donde el trono lo ostenta el teatro Jovellanos.

En la primera de ellas, la premisa teatral partió de una ficticia compañía de obreros, donde sus protagonistas representaron todos los clichés del arquetipo del "ñapas" que hace reformas a domicilio y que fueron encarnados por Félix Corcuera y Lucas García, de la compañía asturiana "Meraki Cía", que hicieron a base de "Pico y pala", el título de la obra, que las carcajadas desatornillasen las mandíbulas del público.

Los niños protagonizaron parte del show y alguno que otro se lo robó, como quien dice. Porque los dos "manitas" de las reformas en general se pusieron a contratar trabajadores: primero, una niña, que firmó su contrato laboral y que, rodillo en mano, resultó ser una pintora de primera, aunque terminó siendo despedida. Más aclamado fue un niño, al que tras dar de alta en la Seguridad Social le ofrecieron una brocha. Al parecer, quedó inconforme con las condiciones laborales, porque miró la brocha, al actor y al público para dejar ipso facto la herramienta sobre un andamio y regresar junto a su familia sin mirar atrás.

Noticias relacionadas

Begoña, muy animado por los juegos en madera de "Toc de fusta" y el pasacalles "Different", de los extremeños "Proyecto Cultura", también contó con su pincelada de sonrisas. La puso el show "U.F.A.", de Cris Clown, una propuesta que desde el festival invitaban a "abrir los ojos y buscar", ya que era sorpresa. La actuación sorprendió a los paseantes con la actriz colgada de uno de los árboles más altos del paseo e invitando al público a que se acercase a ayudarla, para terminar mojándoles, lanzándoles arroz o haciéndoles chanzas en un simpático número de clown.