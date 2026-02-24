Gijón advierte que la brecha salarial "ya se identifica entre los jóvenes"

La dirección general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón presentó este martes las claves de un estudio sobre las causas, evolución y consecuencias de la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Lo hizo a través de una jornada en el Centro Municipal de La Arena con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, liderada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y en la que colaboraron FADE y las uniones comarcales de UGT y CC OO.

Junto a Moriyón estuvieron la directora general de Igualdad en Gijón, Goretti Avello, y María José Carretero, coordinadora de Igualdad en empresas de Fundación Mujeres. Precisamente, Carretero fue la encargada de exponer los resultados y las conclusiones obtenidas a través de este trabajo recientemente publicado por el Ministerio de Igualdad, del cual ha sido coordinadora y coautora.

Dos de las principales conclusiones en la que puso el foco fueron que "la brecha salarial ya se identifica en la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes" y que "se acentúa en el tramo intermedio de edad".

A nivel regional, Carretero subrayó que según los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE correspondientes al año 2023, el salario mediano de los hombres en la región se situaba en 26.370 euros anuales, mientras que el de las mujeres alcanza los 20.362 euros. Esa diferencia, remarcó Carretero, supone una brecha salarial de género del 22,8%, "significativamente superior a la media nacional", que se sitúa en el 15,6%, con una mediana de 25.088 euros para los hombres y 21.178 euros para las mujeres.

Noticias relacionadas

Por lo tanto, a pesar de que en Asturias los salarios medianos son ligeramente superiores a la media del resto de España, esa ventaja no se distribuye de forma equitativa entre mujeres y hombres.