Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

El Grupo Covadonga de Gijón inicia un programa para mejorar a través del deporte la salud de sus socios mayores

Incluirá actividad física a medida, entrenamiento mental y un espacio de participación social

Socios accediendo al Grupo Covadonga por la puerta norte.

Socios accediendo al Grupo Covadonga por la puerta norte. / ANGEL GONZALEZ

Manuel Castro

Gijón

El Grupo Covadonga presentó ayer «Activamente», programa dirigido a socios mayores de 70 años autónomos en su vida diaria, para realizar actividad física, entrenamiento mental y promover su relación con los demás. El programa fue presentado por el presidente del Grupo, Joaquín Miranda; el coordinador de Fitness, Miguel Gallo y la responsable de Psicodep, Eva Martín.

Esta primera edición está abierta a 10 participantes. Mañana jueves a las 12:30 horas se facilitará información en la sala polivalente y se abrirá el plazo de inscripción. El programa comenzará el 12 de marzo y constará de 10 sesiones. El precio es de 70 euros.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

En la parte física, se trabajará con ejercicios suaves y adaptados para mayores para mejorar la movilidad, el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la resistencia. El entrenamiento mental promoverá mejorar la atención, el establecimiento de objetivos, la organización y la adaptación a situaciones nuevas. El espacio de interacción busca facilitar la participación social.

El presidente del Grupo, Joaquín Miranda, señaló que el programa "Activamente Compartiendo Salud", refleja "una línea estratégica muy clara para nuestra entidad: cuidar de nuestros socios en todas las etapas de su vida. El Real Grupo de Cultura Covadonga es una comunidad, y como comunidad nuestra prioridad es la salud de quienes forman parte de ella".

Línea enfocada al bienestar

Miranda resalta que con este programa el Grupo quiere trasladar el mensaje de que es "un club que acompaña, que escucha y que desarrolla iniciativas específicas para responder a las necesidades reales de nuestros socios. Estamos trabajando en una línea de creación de nuevos programas enfocados al bienestar, y este es un paso más dentro de ese compromiso".

Un momento de la presentación del programa.

Por la izquierda, Miguel Gallo, Cristina Liñero, de la junta directiva; Joaquín Miranda, Tasio del Reguero, de la directiva al igual que Tellu García y Ana Echenique y Eva Martín, durante la presentación del programa. / Marcos León

Miguel Gallo, por su parte, apuntó que en cuanto al entrenamiento físico "serán sesiones dinámicas, participativas y dirigidas por personal técnico especializado de Safis, nuestro Servicio de Actividad Física y Salud, que les acompañará en todo momento, adaptando cada ejercicio para que cada uno de nuestros socios trabaje a su ritmo y con seguridad".

Noticias relacionadas y más

Eva Martín, por su parte, incidió en que "'Activamente' es un espacio pensado para seguir sumando en vitalidad, en confianza, en calidad de vida a las personas mayores de 70 años del club".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  4. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  5. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  6. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  7. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
  8. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón

Aplausos y música en Gijón para despedir a Alejandro Catrain vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos: "Es irremplazable"

Aplausos y música en Gijón para despedir a Alejandro Catrain vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos: "Es irremplazable"

El Grupo Covadonga de Gijón inicia un programa para mejorar a través del deporte la salud de sus socios mayores

El Grupo Covadonga de Gijón inicia un programa para mejorar a través del deporte la salud de sus socios mayores

La primera fase del plan de vías de Gijón se reactiva: tiene proyecto definitivo y el visto bueno de Hacienda

La primera fase del plan de vías de Gijón se reactiva: tiene proyecto definitivo y el visto bueno de Hacienda

Gijón ya disfruta de los bancos en Naval Azul en un día de sol: "Han quedado genial; hacían falta"

Gijón ya disfruta de los bancos en Naval Azul en un día de sol: "Han quedado genial; hacían falta"

El plan de Emulsa y Tráfico para este verano: repintar la señalización horizontal en las calles de Gijón

El plan de Emulsa y Tráfico para este verano: repintar la señalización horizontal en las calles de Gijón

Medio centenar de profesionales participan en el III Foro de Tendencias de Gestión de Personas, en el Acuario de Gijón

Medio centenar de profesionales participan en el III Foro de Tendencias de Gestión de Personas, en el Acuario de Gijón

Gijón advierte que la brecha salarial "ya se identifica entre los jóvenes"

Gijón advierte que la brecha salarial "ya se identifica entre los jóvenes"

Los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, también absueltos por el TSJA

Los cuatro portugueses acusados de la violación de El Carmen, en Gijón, también absueltos por el TSJA
Tracking Pixel Contents