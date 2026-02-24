El Grupo Covadonga de Gijón inicia un programa para mejorar a través del deporte la salud de sus socios mayores

El Grupo Covadonga presentó ayer «Activamente», programa dirigido a socios mayores de 70 años autónomos en su vida diaria, para realizar actividad física, entrenamiento mental y promover su relación con los demás. El programa fue presentado por el presidente del Grupo, Joaquín Miranda; el coordinador de Fitness, Miguel Gallo y la responsable de Psicodep, Eva Martín.

Esta primera edición está abierta a 10 participantes. Mañana jueves a las 12:30 horas se facilitará información en la sala polivalente y se abrirá el plazo de inscripción. El programa comenzará el 12 de marzo y constará de 10 sesiones. El precio es de 70 euros.

En la parte física, se trabajará con ejercicios suaves y adaptados para mayores para mejorar la movilidad, el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la resistencia. El entrenamiento mental promoverá mejorar la atención, el establecimiento de objetivos, la organización y la adaptación a situaciones nuevas. El espacio de interacción busca facilitar la participación social.

El presidente del Grupo, Joaquín Miranda, señaló que el programa "Activamente Compartiendo Salud", refleja "una línea estratégica muy clara para nuestra entidad: cuidar de nuestros socios en todas las etapas de su vida. El Real Grupo de Cultura Covadonga es una comunidad, y como comunidad nuestra prioridad es la salud de quienes forman parte de ella".

Línea enfocada al bienestar

Miranda resalta que con este programa el Grupo quiere trasladar el mensaje de que es "un club que acompaña, que escucha y que desarrolla iniciativas específicas para responder a las necesidades reales de nuestros socios. Estamos trabajando en una línea de creación de nuevos programas enfocados al bienestar, y este es un paso más dentro de ese compromiso".

Por la izquierda, Miguel Gallo, Cristina Liñero, de la junta directiva; Joaquín Miranda, Tasio del Reguero, de la directiva al igual que Tellu García y Ana Echenique y Eva Martín, durante la presentación del programa. / Marcos León

Miguel Gallo, por su parte, apuntó que en cuanto al entrenamiento físico "serán sesiones dinámicas, participativas y dirigidas por personal técnico especializado de Safis, nuestro Servicio de Actividad Física y Salud, que les acompañará en todo momento, adaptando cada ejercicio para que cada uno de nuestros socios trabaje a su ritmo y con seguridad".

Eva Martín, por su parte, incidió en que "'Activamente' es un espacio pensado para seguir sumando en vitalidad, en confianza, en calidad de vida a las personas mayores de 70 años del club".