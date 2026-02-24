El Laboratorio de Prácticas Artísticas de Asturias se presenta en Gijón: reúne arte, ciencia, tecnología y sociedad

Laboral Centro de Arte acogío esta tarde la presentación del Laboratorio de Prácticas Artísticas (LluPA Acts), una nueva red de intersecciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.

Esta iniciativa reúne a agentes de los cuatro apartados. En la presentación participaron el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Gobierno del Principado de Asturias, Antón García; la directora de Laboral Centro de Arte, Semíramis González; el director de MediaLab de la Universidad de Oviedo, Ramón Rubio, y la artista y presidenta del LluPA Acts, Lucía Falcón, así como el investigador y musicólogo Llorián García.

Más allá de esta presentación, el Laboratorio de Prácticas Asturianas llevará a cabo otros actos en Asturias a lo largo de 2026 para explicar sus distintos proyectos.