El Laboratorio de Prácticas Artísticas de Asturias se presenta en Gijón: reúne arte, ciencia, tecnología y sociedad
Las instalaciones de Laboral Centro de Arte acogieron el acto
Laboral Centro de Arte acogío esta tarde la presentación del Laboratorio de Prácticas Artísticas (LluPA Acts), una nueva red de intersecciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.
Esta iniciativa reúne a agentes de los cuatro apartados. En la presentación participaron el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Gobierno del Principado de Asturias, Antón García; la directora de Laboral Centro de Arte, Semíramis González; el director de MediaLab de la Universidad de Oviedo, Ramón Rubio, y la artista y presidenta del LluPA Acts, Lucía Falcón, así como el investigador y musicólogo Llorián García.
Más allá de esta presentación, el Laboratorio de Prácticas Asturianas llevará a cabo otros actos en Asturias a lo largo de 2026 para explicar sus distintos proyectos.
