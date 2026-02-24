El plan de Emulsa y Tráfico para este verano: repintar la señalización horizontal en las calles de Gijón

Reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en la vía pública son los objetivos de una campaña intensiva de repintado de señalización horizontal para las que se han coordinado la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, que encabeza el edil forista Pelayo Barcia, y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), que preside el edil popular Rodrigo Pintueles. Tráfico decidirá los espacios donde actuar y Emulsa ejecutará los trabajos a través de su equipo de señalización.

Los trabajos se desarrollarán durante los meses de verano y, en su mayor parte, en horario nocturno para minimizar molestias a los vecinos. La idea es que además de dar más seguridad a viandantes y conductores la campaña contribuya a "mejorar la imagen de la ciudad en la época de mayor afluencia turística".

Para el edil de Tráfico, Pelayo Barcia, el proyecto supone "seguir mejorando la calidad de la señalización para ganar en seguridad vial y eficacia en toda la ciudad”. Defiende el edil forista que el mantenimiento constante y planificado de la señalización horizontal es una herramienta clave para prevenir riesgos, ordenar la circulación y ofrecer mayor claridad tanto a conductores como a peatones. “Actuamos con planificación y criterios técnicos para que la señalización esté siempre en condiciones óptimas”, sentenció Barcia.

Por su parte, el presidente de Emulsa y concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, defendió el trabajo conjunto entre los equipos técnicos de las dos áreas municipales “que ha permitido optimizar recursos y mejorar de forma clara los resultados y prácticamente duplicar la superficie atendida en un año”.

Desde Emulsa se reivindica una mejora en los tiempos de respuesta de este tipo de acciones y en la cantidad de trabajo. En cuanto a los tiempos de respuesta en 2024, el 76% de las solicitudes de trabajos de mejora y repintado se ejecutaban en un plazo máximo de siete días, mientras que en 2025 esa cifra fue del 85%: un avance de nueve puntos porcentuales. La superficie total atendida aumentó "de manera muy notable" pasando de 29.416 metros cuadrados en 2024 a 50.914 metros cuadrados en 2025.