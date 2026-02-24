El sector teatral regional, un valor "por el que apostar": así fue el encuentro profesional con las diez compañías asturianas participantes en el Feten

El Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón reafirmaron ayer su compromiso con las industrias creativas durante el encuentro profesional con las diez compañías asturianas participantes en la 35ª edición de la Feria de Artes Escénicas para niños, niñas y familias de Gijón (Feten). El acto, celebrado en la instalación de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, sirvió como escaparate ante cientos de programadores y distribuidores acreditados de España y del extranjero, quienes pudieron conocer de primera mano el auge de un sector que la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, definió como "uno de los más valiosos con los que es un lujo apostar por el porvenir".

La recepción contó también con la presencia de la concejala gijonesa del ramo, Montserrat López Moro, y el equipo de la Fundación Municipal de Cultura. La edil destacó la "ilusión y profesionalidad" de las compañías de la región, antes de dar paso a una intensa jornada de "networking" donde el talento asturiano fue el protagonista.

Los representantes de las compañías tomaron la palabra para desgranar sus propuestas. Higiénico Papel Teatro presentó "El cocinero del Titanic", un espectáculo sobre el consumo responsable, mientras que "Luz de Gas Teatro" detalló "Dibújame una palabra", que reivindica el derecho a la educación enfrentando las barreras de género.

Los temas complejos para la infancia tuvieron su espacio con "Saltantes Teatro", que profundiza en "Malaika" en la memoria y el duelo. Por su parte, desde "La Sonrisa del Lagarto", enfatizaron en la importancia de la cultura como herramienta para que los menores "crezcan en libertad".

La comedia y la crítica social llegaron de la mano de "Meraki Cía" con "Pico y Pala", que aborda con humor la problemática actual de la vivienda y los alquileres; un show callejero, como el de "Teatro del Cuervo", "La linterna mágica", una propuesta de teatro de proximidad.

El encuentro puso en valor disciplinas como el ilusionismo y el juego libre. El Mago Martín presentó su show de magia y humor con "pizcas de circo" llamado "La Magicleta"., En el ámbito de la participación activa, la compañía "Va de Verde y Azul" dinamizó el acto con sus juegos de madera interactivos

Noticias relacionadas

La narración oral tuvo su espacio con "Elisabet Martín Teatro" y su "Petit Caravan", donde el clown y la sorna se dan la mano en el cuento del "Sapo Renato". Finalmente, la instalación sensorial "Luciérnaga", de la compañía La Pieza, cerró las presentaciones.