Ucrania ensombrece el Muro de San Lorenzo por los cuatro años de guerra

El reloj de la Escalerona daba las ocho de la tarde y el Muro hizo fundido a negro. Todas las farolas del paseo marítimo se apagaron y al otro extremo, sobre el puente del Piles, en la oscuridad empezaron a verse pequeñas motas luminosas. Eran los hilos de luz de las linternas, las velas y hasta algún que otro candelabro que portaban los algo más de doscientos ucranianos exiliados en Gijón que conmemoraban el cuarto aniversario de la invasión rusa a su país.

Manifestación de ucranianos en el Muro de San Lorenzo. / Ángel González

Con banderas de su tierra, de España y de Asturias marcharon por el Muro hasta la plaza Mayor prácticamente en un perpetuo silencio roto de forma estruendosa por sonidos de alarmas antiaéreas, ecos con los que se acuestan y se levantan sus compatriotas día sí y día también. «Nadie más que nosotros queremos la paz, pero somos valientes y creemos en nuestra patria», afirmó Alla Shyrokalova, una de las participantes.

Drones bélicos en la playa de San Lorenzo

La escena, una performance impulsada por la asociación Credo y el Grupo Malva, dos entidades que aglutinan a ucranianos en Gijón, fue el gran acto de una jornada de 24 de febrero muy emotiva para los exiliados. Emotiva, dura y reivindicativa, porque además de la marcha por el Muro, por la mañana llenaron la playa de San Lorenzo de figuras de drones tipo Shahed, para poner de manifiesto como está el espacio aéreo de su país cuatro años después.

La idea de la marcha en el Muro también era para concienciar de lo que está pasando en Ucrania, un país que atraviesa el duro invierno de precariedad energética sin, explican ellos mismos, acceso a la electricidad. «Tienen solo dos o tres horas. Es como tener que cocinar en la calle», resalta Pablo Karakayt, otro de los ucranianos de ayer en la marcha, la cual encabezaba, ondeante, una bandera de su país. Los participantes en la manifestación caminaron desde la escalera 15 hasta la plaza Mayor. Llamó mucho la atención el silencio con el que se desplazaron, pero más la puesta en escena. No fueron pocos los gijoneses que no duraron en sacar su teléfono móvil para inmortalizar a la comitiva, con el sonido de las sirenas antiaéreas a todo volumen.

VIDEO: Pablo Palomo / FOTO: Marcos León

Muchos de los presentes, como ya han dejado claro en los últimos días, agradecieron la gran acogida que han tenido en España y más en concreto en Gijón. «A mí mujer en el supermercado le llegaron hasta ayudar para hacer la compra», apostilló Karakayt. «Aquí estamos muy bien, ahora tenemos nuestra casa, mi hijo va a la escuela y habla español perfectamente. Es ya su segunda lengua», afirmó, por su parte, Artem Malyshko, otro de los presentes, mientras su pequeño correteaba de un lado a otro mientras la manifestación avanzaba hacia al Ayuntamiento.

Tras un recorrido de algo más de media hora, haciendo el trayecto inverso a los lazos azules y amarillos que ellos mismos habían anudado en la barandilla del Muro y dejando a su derecha el Cantábrico, que sin la luz de las farolas parecía el mar Negro, la comitiva llegó a la plaza Mayor. Allí les esperó el Ayuntamiento, iluminado con los colores de la bandera de su país. Los presentes finalizaron de esta emotiva manera una jornada en la que se conmemora el inicio de una guerra que se ha cobrado ya miles de vidas y a la que, por desgracia, aún no se le ve el final.