El "despilfarro" que denuncia IU: dos casetas en el Náutico para los socorristas

Primero fueron 15.000 euros de gasto desde la concejalía de Seguridad Ciudadana para habilitar un espacio en el Náutico para el equipo de salvamento y ahora son 300.000 para una nueva oficina de turismo en ese mismo ámbito, que reserva un espacio para los salvamentos. Estos son los dos contratos que el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha puesto en relación para denunciar “la falta de coordinación entre las áreas de Seguridad Ciudadana y Turismo que ha llevado al Ayuntamiento a licitar con apenas seis meses de diferencia dos equipamientos para los Jardines del Náutico que incluyen un espacio para el servicio de salvamento de playas”.

El portavoz considera “acertado” aprovechar la necesidad de renovar la oficina de Turismo para incorporar el servicio de Salvamento pero entiende «que no resulta comprensible que Seguridad Ciudadana gaste 15.000 euros en otro equipamiento para el mismo uso y lugar. Es un despilfarro”.

Noticias relacionadas

“En julio, indicó el concejal en su descripción de los hechos, «Seguridad Ciudadana licitó una cabina modular que sirviera de resguardo para los socorristas, además de lugar de almacenaje de los equipos; cabina que fue instalada finalmente en el Náutico en diciembre y costó casi 15.000 euros. Ahora, Turismo licita su nueva oficina en el Náutico con un presupuesto base de casi 280.000 euros e incluye en ella dos espacios para almacenaje y estancia del personal de Salvamento”. Sobre este asunto preguntará Suárez Llana en la próxima comisión de Seguridad Ciudadana. No entendemos qué justifica esta duplicidad de equipamientos”, remató.