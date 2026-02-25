Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El "despilfarro" que denuncia IU: dos casetas en el Náutico para los socorristas

Suárez Llana critica la descoordinación que llevó a licitar en menos de dos meses dos equipamientos con un espacio para el equipo de salvamento de playas

El proyecto para la futura oficina de turismo en el Náutico

El proyecto para la futura oficina de turismo en el Náutico / S. F. L.

R. Valle

Primero fueron 15.000 euros de gasto desde la concejalía de Seguridad Ciudadana para habilitar un espacio en el Náutico para el equipo de salvamento y ahora son 300.000 para una nueva oficina de turismo en ese mismo ámbito, que reserva un espacio para los salvamentos. Estos son los dos contratos que el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha puesto en relación para denunciar “la falta de coordinación entre las áreas de Seguridad Ciudadana y Turismo que ha llevado al Ayuntamiento a licitar con apenas seis meses de diferencia dos equipamientos para los Jardines del Náutico que incluyen un espacio para el servicio de salvamento de playas”.

El portavoz considera “acertado” aprovechar la necesidad de renovar la oficina de Turismo para incorporar el servicio de Salvamento pero entiende «que no resulta comprensible que Seguridad Ciudadana gaste 15.000 euros en otro equipamiento para el mismo uso y lugar. Es un despilfarro”.

Noticias relacionadas

“En julio, indicó el concejal en su descripción de los hechos, «Seguridad Ciudadana licitó una cabina modular que sirviera de resguardo para los socorristas, además de lugar de almacenaje de los equipos; cabina que fue instalada finalmente en el Náutico en diciembre y costó casi 15.000 euros. Ahora, Turismo licita su nueva oficina en el Náutico con un presupuesto base de casi 280.000 euros e incluye en ella dos espacios para almacenaje y estancia del personal de Salvamento”. Sobre este asunto preguntará Suárez Llana en la próxima comisión de Seguridad Ciudadana. No entendemos qué justifica esta duplicidad de equipamientos”, remató.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  4. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  5. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
  6. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  7. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

El premio Café Gijón busca nuevo ganador: bases y plazos de la convocatoria

El premio Café Gijón busca nuevo ganador: bases y plazos de la convocatoria

El "despilfarro" que denuncia IU: dos casetas en el Náutico para los socorristas

El "despilfarro" que denuncia IU: dos casetas en el Náutico para los socorristas

El Evaristo Valle celebra los cien años de Amador, escultor fundamental para el arte contemporáneo español

El Evaristo Valle celebra los cien años de Amador, escultor fundamental para el arte contemporáneo español

La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

La replica de Alejandro Calvo a la Alcaldesa de Gijón sobre los accesos al Musel: "No podemos quedarnos parados mientras llega una alternativa real"

La replica de Alejandro Calvo a la Alcaldesa de Gijón sobre los accesos al Musel: "No podemos quedarnos parados mientras llega una alternativa real"

Revuelo en Gijón por un hombre con problemas mentales que se estaba masturbando en La Escalerona

Revuelo en Gijón por un hombre con problemas mentales que se estaba masturbando en La Escalerona

Reconocimiento para la Unidad de Mieloma Múltiple del hospital gijonés de Cabueñes por su "humanización" en la atención sanitaria

Reconocimiento para la Unidad de Mieloma Múltiple del hospital gijonés de Cabueñes por su "humanización" en la atención sanitaria

El PP de Gijón replica al consejero Alejandro Calvo por su medidas contra la polución: "Hacen dejación de funciones"

El PP de Gijón replica al consejero Alejandro Calvo por su medidas contra la polución: "Hacen dejación de funciones"
Tracking Pixel Contents