Gijón plantea ahora proteger las aves de Isabel la Católica y prohibir los perros sueltos

Novedades importantes en torno a la nueva ordenanza municipal de Bienestar animal, que aún está en fase de borrador. La concejalía de Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles, va a estudiar la posibilidad de prohibir el acceso total de los perros, incluso con correa, al parque Isabel la Católica. Lo hará después de que ayer, en el consejo sectorial de Protección Animal donde se debatió la nueva norma, el colectivo ornitológico El Tragamón planteara esta posibilidad por el impacto que tienen los canes en las aves migratorias y en el resto de especies aviares del parque.

Se permitiría, si sale adelante, su paso por el «Kilometrín» y también por la zona específica de canes de Torcuato Fernández Miranda. Los técnicos de la concejalía, según las fuentes consultadas, ven esta medida con buenos ojo aunque también se valorará que los perros puedan seguir entrando, pero siempre con correa.

Dicha alegación fue una de las 701 aportaciones que se han recibido al borrador de la nueva ordenanza. Que también plantea otro aspecto polémico como es el acceso de los perros a la playa de San Lorenzo en horario nocturno dentro de la temporada de baños, en verano, algo que ahora está prohibido. Esta idea, que tras la reunión de ayer sigue en el aire por diferentes problemas, lo que busca es revertir la pérdida de biodiversidad que ha provocado en la playa del Rinconín el acceso de mascotas durante el verano, por los orines.

70% de encuestados contra el acceso nocturno a San Lorenzo

Partiendo de la base de que los expertos no consideran, en términos generales, que las playas sean un lugar adecuado para los perros, lo que se busca por un lado es poder ofrecerle a los dueños de mascotas una alternativa playera en los meses de estío si hubiera que renunciar a la del Rinconín por los problemas detectados y para permitir la recuperación de su biodiversidad.

Un asunto que no es tan fácil cómo parece por diversas cuestiones. Una de ellas ya se ha planteado desde Emulsa, puesto que los trabajadores de la empresa municipal acceden a San Lorenzo todas las noches para roturar la arena y limpiarla. Dichas labores dependen de las mareas y no tienen una hora estipulada. Que hubiera perros sueltos dificultaría esas labores. Además, según los datos que se esgrimieron ayer en el consejo, la idea de que los perros puedan bajar a San Lorenzo en verano de noche, entre la escalera 2 y la 8, no es una opción que guste tanto a los gijoneses. Al menos no los que han participado en una consulta pública hecha por Medio Ambiente. Entre un 70 y 75 por ciento de los encuestados están en contra por la insalubridad, la mala educación de algunos dueños o el riesgo de conflicto con otros usuarios. Solo cerca de un diez por ciento está claramente a favor.

Este asunto, así como el acceso de los perros a Isabel la Católica, está todavía en estudio ya que la ordenanza no pasa, por ahora, de borrador.

Respecto al asunto de los canes en el principal parque de la ciudad, lo que se planteó ayer es que no puedan entrar las mascotas para proteger a las aves y al resto de fauna que vive en un entorno que es Bien de Interés Cultural. Se ha percibido que el número de canes en el parque ha crecido mucho en los últimos años y hay además un plan de obras en el mismo que, en otras cosas, plantea retirar los cercados eléctricos de los estanques.

«Queremos que la nueva regulación suponga un avance hacia una ciudad más responsable y respetuosa con los animales, mejorando también la convivencia ciudadana», expresó ayer el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles.

Las 701 aportaciones realizadas al borrador quedan ahora en manos de la concejalía. A partir de las mismas se elaborará un nuevo texto que se presentará en un nuevo consejo el 12 de marzo. Tras eso terminará la fase participación de la ordenanza y comenzará la tramitación formal de la misma.

Entre otras cosas, la nueva norma incorpora a los hurones como animales de compañía, por lo que tendrán que llevar chip de forma obligatoria. Tampoco se podrán tener, sin permiso, más de cinco mascotas en casa. Los gatos tendrán que ser esterilizados en un plazo de seis meses y la cría de animales solo se permitirá a profesionales registrados. n