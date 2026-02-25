Julia Sariego Zapico, cantante y compositora: "Resulta más fácil escribir canciones sobre el dolor"

La cantante y compositora Julia Sariego Zapico (Gijón, 1986), que acaba de lanzar la canción "Los últimos días", ofrecerá este viernes un nuevo concierto en la ciudad. El recital tendrá lugar en la Sala Código 23 y dará comienzo a las 20.30 horas.

¿Cómo afronta el concierto?

Con muchísimas ganas. El último que dimos fue en el café Dindurra, en Navidad, pero hacía bastante que no daba un concierto con toda la banda. Disfruto mucho los conciertos solo con piano, pero con la banda entera es otra cosa. Todos nos llevamos muy bien, hay muy buena energía y eso se refleja en el escenario. Además, tengo muchas ganas de enseñar las nuevas canciones.

¿Cómo será el recital?

Vamos a tocar unos cuantos temas del primer álbum, "Nadie nos acuna", porque siempre quiero recordarlos. Después cantaremos canciones nuevas, como la que acabo de sacar ("Los últimos días"). Por último, estrenaremos canciones que no hemos tocado nunca, que son temas que yo tenía escritas desde hace tiempo, pero que nunca hemos llegado a grabar. Eso va a ser muy especial.

En "Los últimos días" pone el foco en las rupturas.

Así es. Es una canción de desamor y habla del final de una relación. La letra la escribí hace tiempo, hace entre dos y tres años. Había dejado ahí la letra, pero este verano decidí ponerle música. Siempre hablo en mis canciones de cosas profundas, pero intentando dar un halo de esperanza. En esta ocasión, hay una ruptura que es dolorosa, pero al final hay una frase que dice: "Las lágrimas me curaron la ceguera". Eso, realmente, quiere decir que lloré esa ruptura, pero que al final se sale fortalecido porque de eso se aprende mucho. Pienso que todos hemos pasado más o menos por historias así y confío en que muchos se sientan reflejados.

¿Le resulta más sencillo escribir canciones cuando se siente mal?

Totalmente. Ahora, por ejemplo, estoy muy feliz y en una relación, y siento que me cuesta más escribir sobre eso que sobre algo doloroso. Al final, vivo el arte como una terapia y un espacio que utilizo para sacar mis demonios. Esto no quiere decir que no se pueda cantar sobre algo positivo, pero a mí me resulta más complicado. En la música encuentro mi refugio.

¿Qué estilos musicales hay en esos temas que desvelará el viernes?

Sigo siendo una cantante bastante ecléctica, porque eso es algo que está en mí y nunca quiero renunciar a eso porque es algo que me da riqueza. Si bien, ahora estoy intentando seguir una línea coherente. En mi primer disco todo giraba en torno a las nanas y, en el que estoy preparando, habrá una coherencia musical centrada en el pop alternativo. No soy muy buena poniéndome etiquetas, pero irá en esa línea.

¿Quiénes le acompañarán sobre el escenario?

Estarán Diego Ena al piano, Iván Vaf al bajo, Chus Castro a la batería y, a la guitarra, estará Anaís Betrán. También van a venir colaboradores, como Jorge Huelga, y estarán dos artistas asturianos con los que vamos a cantar varias versiones. Estos dos prefiero guardarlos como sorpresa.

¿Qué retos se marca para los próximos meses?

Me gustaría ampliar fronteras este año y cantar en otros sitios. Eso sí, en Gijón siempre es un placer cantar porque jugamos en casa y delante de muchos amigos.