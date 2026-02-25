Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El legado de "The Beatles" hará parada en Gijón: esta es la fecha y lugar del concierto de la banda tributo "Abbey Road"

"Será un espectáculo que va más allá de la simple imitación para convertirse en una experiencia transformadora", prometen desde la organización

La banda "Abbey Road". / LNE

Sergio García

El legado de "The Beatles" hará parada en Gijón. Lo hará gracias a "Abbey Road", la banda avalada como uno de los mejores tributos al cuarteto de Liverpool. La cita será el 16 de mayo en la plaza de toros de El Bibio, enmarcada en la programación del Gijón Arena y como parte de la gira nacional "The Beatles Show" que realizará el citado grupo.

Este tour recorrerá ciudades como Logroño, Donosti, Valencia y Alicante, "alternando galas sinfónicas con su arrollador y fiel directo de espíritu clásico", destacan desde el equipo de comunicación. "Abbey Road" propondrá en Gijón "una resurrección antológica de dos horas que nos transporta desde la urgencia del 'Merseybeat' hasta la psicodelia técnica de los últimos años en los míticos estudios londinenses de EMI".

Apuntan los impulsores que el concierto incluirá "una puesta en escena asombrosa con instrumentos idénticos a los originales, cambios de vestuario icónicos y un despliegue audiovisual de última generación", con la que la banda "logra capturar la magia pura de las armonías vocales y el tono exacto que reescribió la historia de la música". "Escuchar el fragor de himnos como 'Help!' o la redención final de 'Let It Be' supone un desafío sensorial inolvidable que conmueve tanto al coleccionista de vinilos como a las nuevas generaciones", inciden.

El Gijón Arena, por tanto, albergará "un espectáculo que va más allá de la simple imitación para convertirse en una experiencia transformadora", reivindican desde la organización, que resalta que la leyenda de "The Beatles" sigue "más viva y necesaria que nunca".

