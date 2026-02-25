El Náutico renovará su oficina de turismo este año por 300.000 euros

El Náutico verá renovada este año su oficina de turismo. La estructura actual, de más de 20 años de antigüedad, será sustituida por una estructura nueva, prefabricada, que se colocará un poco más hacia el interior de la explanada. Los técnicos proponen que luzca el nombre de Gijón en su fachada con la tipografía de Las Letronas.

La actuación acaba de salir a licitación por 300.000 euros y pretende que la oficina se convierta en "un espacio moderno, amplio y abierto todo el año". Se destaca en los pliegos la "relevancia estratégica" de un recurso que aspira a "convertirse en el nuevo eje principal de la atención turística" en la ciudad. Se apuesta por un modelo prefabricado para facilitar la instalación y retirada de la estructura y el contrato incluye tanto el diseño como la obra. Se calcula por ahora que el inmueble ocupará entre 70 y 75 metros cuadrados y que será de una única planta, dejando espacios para una oficina de información como tal y también para zonas de despacho, almacén, taquillas o aseo y un local que pueda utilizar el personal de Salvamento. En los pliegos los técnicos señalan que el anteproyecto "presupone un diseño a modo de doble fachada, con una estructura portante ventilada sobre la que poder instalar paramentos horizontales que controlen la incidencia solar sobre la fachada principal".