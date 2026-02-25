La ordenanza de animales recibe unas 700 aportaciones ciudadanas
La participación vecinal se dispara planteando sugerencias para incluir en el nuevo documento
A falta de unas horas para el cierre de la consulta previa abierta en el portal de participación del Ayuntamiento, la concejalía de Medio Ambiente ya tenía registradas ayer a primera hora de la tarde 655 aportaciones ciudadanas al borrador de la nueva ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía. De ellas, 587 habían llegado a través de esa plataforma y otras 68 se habían remitido de manera directa a la concejalía. La previsión en el área que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles es que la cifra final de participación ronde las 700 aportaciones.
Una cifra récord en este tipo de consultas. Solo hay que pensar que dobla la participación que tuvo el concurso para la elección del futuro diseño de la playa verde del Rinconín y pulveriza las recibidas en otros casos de propuestas normativas. Resulta evidente el interés que la ordenanza ha generado entre quienes tienen, y no tienen, mascotas y que se ha convertido en un elemento más de un debate ciudadano no exento de polémica. Estos datos y el borrador de la ordenanza llegan hoy al consejo sectorial de Protección y Bienestar Animal.
Entre los cambios que han generado más polémica está la posibilidad de que los perros puedan bajar a la playa de San Lorenzo en verano, aunque solo entre las 22,30 y las 6 horas y entre las escaleras 2 y 8. También hay planteamientos a favor y en contra del nuevo marco sancionador donde las infracciones leves serán sancionadas con multas de 60 a 750 euros, las graves llegarán a los 1.500 euros y las muy a 3.000 euros. Pero no solo se trata de aumentar las multas. También de modularlas. Un dato. Circular o permanecer en lugares públicos con animales de compañía tendrá la consideración de falta leve pero la sanción se graduará en función del peso del animal.
