El "no" a los dos parques de baterías "alivia" a Tremañes

Tremañes respira aliviado. Tras más de un año de manifestaciones, preocupación e incertidumbre por la futura construcción por parte de Iberdrola de dos parques de baterías en el polígono de Lloreda, los vecinos de este barrio del oeste gijonés celebran haber recibido la noticia de que el Ayuntamiento vaya a denegar la licencia para esas instalaciones. "Estamos muy contentos, desde que conocimos que se había tramitado la construcción vivíamos con miedo de tenerlas a menos de 50 metros de casa", señaló ayer el presidente de la asociación vecinal Bareza-Lloreda, José Luis Fernández, conocido popularmente como "Aguirre".

Él fue uno de los residentes en Tremañes que recibieron ayer a LA NUEVA ESPAÑA en la zona donde se iban a ubicar los dos parques de baterías.

Junto a "Aguirre" estuvieron los líderes de las otras dos asociaciones del barrio, José Manuel Álvarez y Constantino Alas, de las entidades "Evaristo Valle" y "San Juan Bautista", respectivamente, así como otros miembros de las asociaciones. También estuvo presente el presidente de presidente de los vecinos de Serín, José Luis Fernández Fernández.

Todos ellos coincidieron a la hora de señalar la importancia de que el gobierno local haya encontrado la forma de frenar la instalación de esos parques de baterías. El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, explicó el lunes en una reunión impulsada por la FAV que las medidas de corrección ambiental impuestas por el Principado para la autorización de esas actividades industriales son incompatibles con el Plan Especial del área industrial de Lloreda. "Ahora sentimos tranquilidad", indicó Constantino Alas, que subrayó que "desde el principio hemos dicho que no estamos en contra de la instalación de parques de baterías en la ciudad, pero lo que necesitamos es que estén en sitios adecuados y no en el núcleo urbano".

"Que trabajen por conseguir la moratoria", solicitan

En esa misma línea se pronunció el líder de Bareza-Lloreda. "Fui a la reunión y me llevé una sorpresa muy agradable", comentó José Luis Fernández, que agradeció el apoyo recibido durante estos meses por parte de la plataforma "Stop Baterías Asturias" y del abogado Víctor Martín, quien les ayudó a realizar las gestiones con el Ayuntamiento.

Los líderes vecinales reivindicaron que "ahora lo justo sería que hubiera una moratoria en Gijón mientras se estudia la posibilidad de cambiar el PGO” con el objetivo de establecer limitaciones en todo el territorio gijonés. "No nos gustaría que los problemas que ahora nos hemos ahorrado nosotros se vayan a otra parte de la ciudad", aseveró, José Manuel Álvarez.

A la hora de pensar en posibles ubicaciones que podrían acoger los parques de baterías sin afectar a los vecinos, la Zalia es uno de los nombres más repetidos por los vecinos. En esa posibilidad ya hizo hincapié la edil de Podemos, Olaya Suárez. "Es una buena opción", zanjaron.