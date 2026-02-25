El premio Café Gijón busca nuevo ganador: bases y plazos de la convocatoria

Hasta el 31 de mayo se mantendrá abierto el plazo de admisión de los originales que quieran participar en la nueva edición del Premio de Novela Café Gijón, que organiza el Ayuntamiento de Gijón. La cuantía del premio es de 20.000 euros. Esta cantidad no supondrá en ningún caso la cesión o limitación de los derechos de propiedad de la obra premiada, incluidos los derivados de la propiedad intelectual. La decisión del jurado se conocerá en septiembre. El ganador del Café Gijón de 2025 fue Marc Colell por la novela «Las crines». Su obra fue seleccionada por un jurado integrado por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, en calidad de presidenta, y actuando como secretario Ricardo Onís Romero.

A la nueva edición podrán optar al premio las novelas inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor responderá de la autoría y originalidad de la novela presentada al premio, así como de no ser copia ni modificación de obra ajena.

Las obras deberán tener una extensión mínima de 150 páginas —aproximadamente 2.100 espacios/página— en DIN A4 y mecanografiadas a doble espacio en cuerpo 12.

La presentación de originales se podrá hacer a través de dos vías. A través de Internet cumplimentando en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón el formulario correspondiente y adjuntando el original. O por correo postal remitiendo la novela impresa por ambas caras, por duplicado, indicando en el exterior del paquete “Premio de Novela Café Gijón”, a la s dirección: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. c/ Jovellanos, 21. 33201 Gijón/Xixón-Asturias.

Para la adjudicación del premio será utilizado el procedimiento de eliminación por votaciones secretas. Cada uno de los miembros del jurado deberá elegir, en la primera de ellas, tantas obras como miembros del jurado; en la segunda votación cada uno de los miembros elegirá una menos que en las anteriores, y así, sucesivamente, por la eliminación en cada votación de una de las obras, se llegará en la última vuelta a la concesión del Premio. En el caso de que dos o más obras obtuviesen igual número de votos, se efectuarán las votaciones secundarias necesarias para el desempate.