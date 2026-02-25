El Principado elude valorar el plan del Cholo por no conocer sus detalles

"Sin conocer el proyecto, por prudencia, no debo pronunciarme". La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, se manifestó así ante la nueva consulta recibida en la Junta, esta vez por parte de la diputada Covadonga Tomé, respecto al proyecto en fase de diseño para instalar un graderío en la Cuesta del Cholo y generar nuevas zonas estanciales. Tomé se mostraba preocupada por una actuación que a su juicio tendrá impacto en el barrio histórico y alegaba que "los vecinos están en contra". Gutiérrez señaló que, de acuerdo a la ley vigente, cualquier actuación singular en el barrio Alto debe ser trasladado al área de Patrimonio del Principado, pero aclaró que ese trámite todavía no se ha hecho y que "no hay ningún expediente abierto al respecto".

Gutiérrez explicó que debe ser el Ayuntamiento quien "determine qué tipo de actuación se quiere realizar" y actuar de acuerdo a ello. Si el proyecto se sale de lo amparado por el plan especial –que protege elementos como muros y mobiliario histórico–, tendrán que solicitar un informe favorable de su consejería. "Pero por ahora no hemos recibido ninguna solicitud de informe", aclaró la socialista, que señaló que los condicionantes de qué actuaciones deben ser supervisadas por Patrimonio están bien recogidas en el plan especial de Cimavilla. Sí agradeció a Tomé su "preocupación" por cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, una actitud que señaló "necesaria" a nivel social y político.

Tomé, por su lado, manifestó su preocupación por "la destrucción del patrimonio" y el problema de "gentrificación" que a su juicio podría derivarse de esta actuación en el Cholo. Señaló también que los vecinos se oponen a la obra, "a diferencia de Otea, que está de acuerdo".