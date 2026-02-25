Reconocimiento para la Unidad de Mieloma Múltiple del hospital gijonés de Cabueñes por su "humanización" en la atención sanitaria
El sello "Humans" premia el modelo de trabajo de los componentes del servicio de Hematología
La Unidad de Mieloma Múltiple del Hospital Universitario de Cabueñes ha obtenido la máxima calificación en el proceso de evaluación de la certificación "Humans". Este reconocimiento acredita el "alto nivel de humanización" en la atención sanitaria.
El sello "Humans" premia el modelo de esta unidad, basado en la asistencia personalizada, la accesibilidad directa al equipo sanitario, la continuidad del cuidado y el acompañamiento integral a las personas enfermas y su entorno.
La Unidad de Mieloma Múltiple cuenta con 198 pacientes en seguimiento, teniendo en cuenta las distintas fases de la enfermedad. El mieloma múltiple es una enfermedad de largo recorrido y alta complejidad, por lo que necesita un seguimiento "estrecho" y una respuesta "inmediata" ante situaciones clínicas, tal y como subrayan desde Salud.
El acto de la entrega de la distinción se ha desarrollado en el salón de actos del hospital, donde se ha reconocido el trabajo de los componentes del servicio de Hematología de Cabueñes, liderado por Esther González.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón