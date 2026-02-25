Reconocimiento para la Unidad de Mieloma Múltiple del hospital gijonés de Cabueñes por su "humanización" en la atención sanitaria

La Unidad de Mieloma Múltiple del Hospital Universitario de Cabueñes ha obtenido la máxima calificación en el proceso de evaluación de la certificación "Humans". Este reconocimiento acredita el "alto nivel de humanización" en la atención sanitaria.

El sello "Humans" premia el modelo de esta unidad, basado en la asistencia personalizada, la accesibilidad directa al equipo sanitario, la continuidad del cuidado y el acompañamiento integral a las personas enfermas y su entorno.

La Unidad de Mieloma Múltiple cuenta con 198 pacientes en seguimiento, teniendo en cuenta las distintas fases de la enfermedad. El mieloma múltiple es una enfermedad de largo recorrido y alta complejidad, por lo que necesita un seguimiento "estrecho" y una respuesta "inmediata" ante situaciones clínicas, tal y como subrayan desde Salud.

Noticias relacionadas

El acto de la entrega de la distinción se ha desarrollado en el salón de actos del hospital, donde se ha reconocido el trabajo de los componentes del servicio de Hematología de Cabueñes, liderado por Esther González.