Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Revuelo en Gijón por un hombre con problemas mentales que se estaba masturbando en La Escalerona

El implicado fue trasladado al Hospital de Jove

La Escalerona, en una imagen de archivo

La Escalerona, en una imagen de archivo / "Pablo Solares"

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Llamativa intervención de la Policía Local esta tarde en pleno centro de Gijón. Agentes de este cuerpo tuvieron que trasladarse al paseo marítimo ante las llamadas de varios testigos. ¿La razón? Un hombre que había empezado a masturbarse en el icónico monumento gijonés.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas. Tras comprobar que se trata de un hombre con problemas de salud mental se decidió activiar el protocolo pertinente.

Noticias relacionadas

Finalmente, este hombre fue trasladado al Hospital de Jove.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  3. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  4. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  5. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona
  6. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  7. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

La gran marcha de Gijón por la zona oeste, en directo: desde La Calzada hasta la Plaza Mayor por "un problema de ciudad"

La replica de Alejandro Calvo a la Alcaldesa de Gijón sobre los accesos al Musel: "No podemos quedarnos parados mientras llega una alternativa real"

La replica de Alejandro Calvo a la Alcaldesa de Gijón sobre los accesos al Musel: "No podemos quedarnos parados mientras llega una alternativa real"

Revuelo en Gijón por un hombre con problemas mentales que se estaba masturbando en La Escalerona

Revuelo en Gijón por un hombre con problemas mentales que se estaba masturbando en La Escalerona

Reconocimiento para la Unidad de Mieloma Múltiple del hospital gijonés de Cabueñes por su "humanización" en la atención sanitaria

Reconocimiento para la Unidad de Mieloma Múltiple del hospital gijonés de Cabueñes por su "humanización" en la atención sanitaria

El PP de Gijón replica al consejero Alejandro Calvo por su medidas contra la polución: "Hacen dejación de funciones"

El PP de Gijón replica al consejero Alejandro Calvo por su medidas contra la polución: "Hacen dejación de funciones"

El legado de "The Beatles" hará parada en Gijón: esta es la fecha y lugar del concierto de la banda tributo "Abbey Road"

Moriyón carga contra el Principado: "La pelea es por sacar todo el tráfico pesado de Príncipe de Asturias, no que pasen menos camiones y más despacio"

Moriyón carga contra el Principado: "La pelea es por sacar todo el tráfico pesado de Príncipe de Asturias, no que pasen menos camiones y más despacio"

Una "cadena de errores" obliga al SESPA a pagar una indemnización a la familia de una mujer fallecida con cáncer

Una "cadena de errores" obliga al SESPA a pagar una indemnización a la familia de una mujer fallecida con cáncer
Tracking Pixel Contents