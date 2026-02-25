Revuelo en Gijón por un hombre con problemas mentales que se estaba masturbando en La Escalerona
El implicado fue trasladado al Hospital de Jove
Llamativa intervención de la Policía Local esta tarde en pleno centro de Gijón. Agentes de este cuerpo tuvieron que trasladarse al paseo marítimo ante las llamadas de varios testigos. ¿La razón? Un hombre que había empezado a masturbarse en el icónico monumento gijonés.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas. Tras comprobar que se trata de un hombre con problemas de salud mental se decidió activiar el protocolo pertinente.
Finalmente, este hombre fue trasladado al Hospital de Jove.
