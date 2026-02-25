Un Trival de cine, sesiones de debate y otros ambientes complementan Corto Gijón este año

El XII Festival de Cortometrajes de Gijón quiere ser algo más que una cita con las pantallas. Corto Gijón, cuya nueva edición comienza el viernes (del 27 de febrero al 7 de marzo), ha ampliado su dimensión cultural convocando al público a nuevos espacios de encuentro, formación y participación, como forma añadida de difundir el cine y la cultura audiovisual en Asturias.

Así, el certamen ha programado, además de sus proyecciones, otra serie de actividades como la del domingo 1 de marzo, jornada en la que se celebrará el "Trivial de cine" organizado por la asociación cinematográfica La Quimera. Será a las 18:00 horas en el espacio Cervezas Limbo. La actividad propone una sesión distendida y participativa con preguntas centradas en el mundo del cine y el cortometraje, y con premios para los equipos participantes

De Langreo a Oviedo

El martes 3 de marzo, a las 18:00 horas, tendrá lugar en Langreo la primera colaboración entre Corto Gijón y el Centro Integrado de Formación Profesional en Comunicación, Imagen y Sonido, CISLAN. Será una sesión de cinefórum en la que se proyectará una selección de cortometrajes, producidos por los propios alumnos del centro, a la que seguirá una sesión de debate.

El viernes 6 de marzo la programación de actividades centradas en los encuentros cinéfilos continuará con una sesión que se celebrará en colaboración con el Cineclub El Milán, que tendrá lugar a las 17:30 horas en el aula -11 del edificio departamental del Milán, en Oviedo. La sesión reunirá los títulos "The Perils of Priscilla" (Carroll Ballard, 1969), "Beyond" (Koji Morimoto, 2003), "Leo es pardo" (Iván Zulueta, 1976), "Strasbourg 1518" (Jonathan Glazer, 2020) y "The Black Tower" (John Smith, 1987), ofreciendo un recorrido por distintas formas del lenguaje cinematográfico.

Ese mismo día, a las 18:30 horas, la Escuela de Comercio de Gijón acogerá una sesión especial de La Quimera con la proyección de "Tesis", dirigida por Alejandro Amenábar, con motivo del 30 aniversario de su estreno. El largometraje, convertido en un referente del thriller español contemporáneo, reflexiona sobre la violencia audiovisual y los límites de la mirada del espectador.

Espacio para la música

La programación musical del festival incluirá el concierto de la cantante asturiana Eli Ndaw, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las 19:30 horas en el Ateneo de La Calzada. La artista ofrecerá un repertorio de versiones reinterpretadas desde una estética que transita entre el jazz y el blues, aportando una mirada personal y sensible a canciones conocidas.

Se puede consultar aquí todo el programa de Corto Gijón