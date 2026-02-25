Wayalia llega a Gijón: la ciudad suma una oficina especializada en el cuidado de las personas mayores
"Nuestro modelo se centra en adaptar la intensidad del cuidado a cada momento vital", subrayan
Asturias se ha consolidado como la comunidad autónoma más envejecida de España. Por ello, el cuidado de personas mayores y la atención domiciliaria han ganado una mayor importancia en los últimos años. Desde este miércoles, Gijón suma una oficina especializada en el cuidado de las personas mayores. La empresa Wayalia acaba de abrir en la ciudad una oficina.
La ubicación del local de esta empresa de atención domiciliaria está situado en la calle Cabrales, 61. Desde la oficina coordinarán servicios para familias de la ciudad y de otras zonas de Asturias. Además, en este punto de atención informarán y ofrecerán un asesoramiento presencial para aquellos que busquen orientación sobre las opciones de cuidado.
Desde Wayalia remarcan que su modelo está basado "en adaptar la intensidad del cuidado a cada momento vital". Entre los servicios que ofrecen hay cuidado por horas, cuidadores internos para atención continuada, ayuda en el aseo y la movilidad, preparación de comidas, apoyo doméstico y acompañamiento a citas médicas. "El objetivo es preservar la autonomía el mayor tiempo posible sin renunciar a la seguridad", subrayan.
