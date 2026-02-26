La actriz Ylenia Baglietto llega a Gijón con "Mamma Mía": "Las personas queremos que nos transformen y este musical lo consigue"

"¿A quién no le han puesto sus abuelos o padres alguna canción de ‘ABBA’?", se pregunta la actriz Ylenia Baglietto (Eibar, 1986) que del 19 al 29 de marzo se subirá a las tablas del teatro de la Laboral para interpretar el papel de Tania en el musical "Mamma Mía!" que acumula casi un millón de espectadores en España.

¿Qué novedades trae "Mamma Mía!" a Gijón?

"ABBA" es cultura. A través de las letras de las canciones se ha hecho una historia. Todos las conocemos y por eso es un musical que tiene tantísimo éxito. Esta producción es muy moderna, con grandes coreografías y escenografía y una mezcla de un elenco de bailarines jóvenes y actores y actrices con una gran trayectoria.

¿Por qué sigue enganchando después de tantos años?

La clave es que está enfocado como comedia, pero viajas por muchísimos estados. La gente entra de una manera y sale de otra. Te ríes muchísimo, lloras y te sientes identificada con la historia de una madre y una hija que se casa y deja el nido vacío. Puedes no ser madre, pero todos somos. Es un musical tan universal porque trata del amor a todos los niveles y entra por los sentidos a través de la comedia y el drama. Las personas queremos que nos transformen y este musical lo hace.

¿Qué aporta el musical respecto a la película?

La historia que contamos es la misma, pero en este caso con música e interpretación en directo. El hecho de sentarte en la butaca y sentir esa energía de los actores y bailarines realizando su trabajo es inigualable. El cine es maravilloso, pero el teatro tiene algo especial que es el aquí y el ahora.

¿Cómo fue su acercamiento a los musicales?

Empecé a los 18 años estudiando arte dramático, pero ya tenía formación porque venía del mundo de la danza rítmica donde fui campeona de España. En la escuela de teatro descubrí que se me daba relativamente bien cantar y mi profesora me dijo que podía formarme en esa disciplina. Así que fui teniendo nociones tanto de actuación como de canto y danza, todo a la vez.

¿Cuándo le llegó el papel de "Mamma Mía!"?

Los primeros años bajaba a Madrid para hacer castings para musicales, pero nunca me cogían. Decidí seguir por otro lado y, sin querer, mi carrera estuvo muy vinculada a los musicales de pequeño formato. Tuve la suerte de trabajar con una directora que tenía contacto con la productora de "Mamma Mía!". Necesitaban una alternante de las tres protagonistas y dio mi nombre. Recibí la llamada, me hicieron la prueba en Madrid y para dentro. Un día me vi en un musical de primera división cuando pensaba que el sueño no iba a ocurrir nunca. Fue increíble. Tuve la oportunidad de vivir con casi 40 años algo que con 20 soñaba. Te das cuenta de que con trabajo las cosas se pueden conseguir. Cuando menos te lo esperas llegan esos sueños.

¿Cómo se preparó el papel?

Me tocó afrontarlo sobre el trabajo de otra actriz. Fue muy bonito recibir la base que había formado otra compañera y, a la vez, transformarlo para hacerlo tuyo. Durante todas estas temporadas he podido interpretar diferentes personajes, a pesar de que ahora soy titular de Tania, y está muy guay porque son personajes tan diferentes que ayudan a explorar diferentes técnicas interpretativas.

¿Puede compaginar el musical con otros trabajos?

Intento hacer deporte casi a diario, clases de canto e intento hacer todo lo que me surge. En esta profesión nunca se sabe y hay que sobrevivir a diario. Tengo la suerte de poder trabajar mucho en el audiovisual, sobre todo en la tele del País Vasco. Con "Mamma Mía!" lo he podido compaginar, pero requiere bastante enfoque. En el día de descanso del musical es cuando aprovecho a hacer esas otras cosas.

¿Canción favorita de "ABBA"?

"Slipping Through My Fingers", el tema estrella del musical. "The Winner Takes It All", por supuesto, es el gran hit y me encanta, pero la otra me parece un momentazo entre una madre y su hija en el que cada una debe hacer su vida y aun así se aman. Como está encajada en el musical me parece brutal. La canción ya me gustaba antes de llegar al musical y ahora ya me fascina.

Un mensaje para los futuros espectadores de Gijón.

Es una ciudad en la que he trabajado mucho y me encanta venir también de ocio. Al ser yo del norte, pues se nota el vínculo. A los espectadores les diría que es una función absolutamente familiar y para venir con amigos, sentir el presente y olvidarse un rato de los problemas de la vida. Es una experiencia única.